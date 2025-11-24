Bu Temizlik Malzemelerinin İşlevini Tahmin Edebilecek misin?
Evin her köşesini pırıl pırıl yapan o mucize ürünleri gerçekten tanıyor musun? Görsele bak, ne işe yaradığını tahmin et ve bakalım kaç doğruyla çıkacaksın bu temizlik bilgi yarışmasından!
Hazırsan başlıyoruz. 👇
1. Kolay başlayalım, bu parlak mavi şişedeki sıvı ne işe yarıyor olabilir?
2. Bu aparat ne işe yarıyor olabilir?
3. Bu turuncu şişedeki sıvı ne işe yarıyor olabilir?
4. Bu renkli kapsüller ne işe yarıyor olabilir?
5. Bu sıska fırça ne işe yarıyor?
6. Bu bez türü özellikle nerede kullanılır?
7. Bu beyaz toz sence nedir?
8. Bu taş gibi duran sabun benzeri ürün ne işe yarıyor olabilir?
9. Bu uzun saplı fırça nerede kullanılır?
10. Bu fırça uçlu temizlik aparatı hangi iş için kullanılır?
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
