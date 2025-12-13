onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bu Şarkıların Kaç Yılında Çıktığını Tahmin Edebilir misin?

etiket Bu Şarkıların Kaç Yılında Çıktığını Tahmin Edebilir misin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
13.12.2025 - 22:01

Türkçe müziğin sevilen ve hafızalara kazınan şarkılarıyla karşındayız! Şimdi senin müzik bilginin ne kadar güçlü olduğunu ölçme zamanı. Bu testte 15 farklı şarkının çıkış yılını tahmin edeceksin. Bazıları çok eski, bazılarıysa yakın zamanlardan... 

Bakalım kaç tanesinin çıkış yılını doğru tahmin edeceksin🤔Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!

O zaman, Haydi Testee!👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Tarkan - "Kuzu Kuzu" hangi yılda çıktı?

1. Tarkan - "Kuzu Kuzu" hangi yılda çıktı?

2. Sertab Erener - "Everyway That I Can"

2. Sertab Erener - "Everyway That I Can"

3. Mirkelam - "Her Gece"

3. Mirkelam - "Her Gece"

4. Mor ve Ötesi - "Cambaz"

4. Mor ve Ötesi - "Cambaz"

5. Şebnem Ferah - "Sil Baştan"

5. Şebnem Ferah - "Sil Baştan"
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kenan Doğulu - "Çakkıdı"

6. Kenan Doğulu - "Çakkıdı"

7. * Levent Yüksel - "Zalim"

7. * Levent Yüksel - "Zalim"

8. Murat Boz - "Uçurum"

8. Murat Boz - "Uçurum"

9. Edis - "Çok Çok"

9. Edis - "Çok Çok"

10. Yalın - "Zalim"

10. Yalın - "Zalim"
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Demet Akalın - "Afedersin"

11. Demet Akalın - "Afedersin"

12. Teoman - "Paramparça"

12. Teoman - "Paramparça"

13. Zeynep Bastık - "Ara"

13. Zeynep Bastık - "Ara"

14. Sezen Aksu - "Gülümse"

14. Sezen Aksu - "Gülümse"

15. Son olarak, Hande Yener - "Kırmızı"

15. Son olarak, Hande Yener - "Kırmızı"

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın