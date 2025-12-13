Bu Şarkıların Kaç Yılında Çıktığını Tahmin Edebilir misin?
Türkçe müziğin sevilen ve hafızalara kazınan şarkılarıyla karşındayız! Şimdi senin müzik bilginin ne kadar güçlü olduğunu ölçme zamanı. Bu testte 15 farklı şarkının çıkış yılını tahmin edeceksin. Bazıları çok eski, bazılarıysa yakın zamanlardan...
Bakalım kaç tanesinin çıkış yılını doğru tahmin edeceksin🤔Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!
O zaman, Haydi Testee!👇
1. Tarkan - "Kuzu Kuzu" hangi yılda çıktı?
2. Sertab Erener - "Everyway That I Can"
3. Mirkelam - "Her Gece"
4. Mor ve Ötesi - "Cambaz"
5. Şebnem Ferah - "Sil Baştan"
6. Kenan Doğulu - "Çakkıdı"
7. * Levent Yüksel - "Zalim"
8. Murat Boz - "Uçurum"
9. Edis - "Çok Çok"
10. Yalın - "Zalim"
11. Demet Akalın - "Afedersin"
12. Teoman - "Paramparça"
13. Zeynep Bastık - "Ara"
14. Sezen Aksu - "Gülümse"
15. Son olarak, Hande Yener - "Kırmızı"
