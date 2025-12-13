Bu Şarkıların Kaç Yılında Çıktığını Tahmin Edebilir misin?

Türkçe müziğin sevilen ve hafızalara kazınan şarkılarıyla karşındayız! Şimdi senin müzik bilginin ne kadar güçlü olduğunu ölçme zamanı. Bu testte 15 farklı şarkının çıkış yılını tahmin edeceksin. Bazıları çok eski, bazılarıysa yakın zamanlardan...

Bakalım kaç tanesinin çıkış yılını doğru tahmin edeceksin🤔Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!

O zaman, Haydi Testee!👇