Bu Sanat Eserlerinin Değerini Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Erkan Tuna Budak
11.12.2025 - 17:01

Yaratıldıkları tarihten günümüze kadar değer üstüne değer katan bu sanat eserlerinin yıllar boyunca kıymetli kalacaklarını biliyoruz. Bazısının değeri belli, günden güne artıyor ama bazısının değeri de paha biçilemez. 

Paha biçilebilen sanat eserlerinin gerçek değeri sence ne kadardır?

1. En bilindik tablo ile başlayalım: Leonardo Da Vinci'nin "Mona Lisa" tablosunun değerini doğru tahmin edebilir misin?

2. Leonardo Da Vinci'nin "Salvator Mundi" ismindeki ve Hz. İsa'yı elinde bir kristal küre ile resmettiği bu tablo ne kadar olabilir?

3. Willem de Kooning'in "Interchange" isimli bu tablosu ne kadardır sence?

4. Paul Gauguin'in "Nafea Faa Ipoipo" adını verdiği ve "Ne zaman evleneceksin?" anlamına gelen bu tablosu ne kadar olabilir?

5. Rembrandt'ın "The Standard Bearer" isimli tablosu 2022 yılında satıldı ama sonrasında Hollanda'da bir müzede sergilenmeye başlandı. Ne kadara satılmış olabilir?

6. 2015 yılında satılan Alberto Giacometti'nin "L'Homme au doigt" isimli heykeli ne kadara satılmış olabilir?

7. Jeff Koons'un paslanmaz çelikten yapılmış "Rabbit" ismindeki heykeli ne kadardır sence? Ayrıca bu heykelin bir ödülü de var!

8. Constantin Brâncuși'nin "La Jeune Fille Sophistiquée" isimli heykelinin değerini biliyor musun?

BONUS: Michalengolo'nun "David" isimli ve İtalya'nın "Galleria dell’Accademia di Firenze" müzesinde sergilenen bu heykeli sence ne kadardır?

Bilgilerini gözden geçirmelisin!

Görünüşe göre sanat eserleri ile pek haşır neşir değilsin. Birkaç internet araması yaparak doğru bilgilere erişmen mümkün. Tekrar dener misin?

Aslında fena sayılmazsın!

Cevaplarına baktığımızda bazı soruları tahmin etmiş gibisin ve doğru da çıkmış. Birkaçını da önceden biliyormuşsun ama geri kalan soruları doğru bilemedin. Bilgilerini tekrar gözden geçirmeni tavsiye ediyoruz!

İyi iş çıkardın!

Sanat eserlerinin değerini tahmin etme konusunda iyi iş çıkardın ama bazılarını bilemedin. Olsun, dert değil. Birkaç internet araması ile bilgilerini tazeleyebilirsin!

Tebrik ederiz!

Sen bu işin ustası olmuşsun! Sanat ile çok yakından ilgileniyorsun ve bu sanat eserlerinin değerlerini de gayet iyi biliyorsun!

Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
