Bu Sanat Eserlerinin Değerini Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Yaratıldıkları tarihten günümüze kadar değer üstüne değer katan bu sanat eserlerinin yıllar boyunca kıymetli kalacaklarını biliyoruz. Bazısının değeri belli, günden güne artıyor ama bazısının değeri de paha biçilemez.
Paha biçilebilen sanat eserlerinin gerçek değeri sence ne kadardır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. En bilindik tablo ile başlayalım: Leonardo Da Vinci'nin "Mona Lisa" tablosunun değerini doğru tahmin edebilir misin?
2. Leonardo Da Vinci'nin "Salvator Mundi" ismindeki ve Hz. İsa'yı elinde bir kristal küre ile resmettiği bu tablo ne kadar olabilir?
3. Willem de Kooning'in "Interchange" isimli bu tablosu ne kadardır sence?
4. Paul Gauguin'in "Nafea Faa Ipoipo" adını verdiği ve "Ne zaman evleneceksin?" anlamına gelen bu tablosu ne kadar olabilir?
5. Rembrandt'ın "The Standard Bearer" isimli tablosu 2022 yılında satıldı ama sonrasında Hollanda'da bir müzede sergilenmeye başlandı. Ne kadara satılmış olabilir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. 2015 yılında satılan Alberto Giacometti'nin "L'Homme au doigt" isimli heykeli ne kadara satılmış olabilir?
7. Jeff Koons'un paslanmaz çelikten yapılmış "Rabbit" ismindeki heykeli ne kadardır sence? Ayrıca bu heykelin bir ödülü de var!
8. Constantin Brâncuși'nin "La Jeune Fille Sophistiquée" isimli heykelinin değerini biliyor musun?
BONUS: Michalengolo'nun "David" isimli ve İtalya'nın "Galleria dell’Accademia di Firenze" müzesinde sergilenen bu heykeli sence ne kadardır?
Bilgilerini gözden geçirmelisin!
Aslında fena sayılmazsın!
İyi iş çıkardın!
Tebrik ederiz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın