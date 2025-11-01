onedio
Bu Kulaklar Neler Duydu?: Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

Erkan Tuna Budak
01.11.2025 - 21:01

Shazam listemiz bu ay da epey renkli! Şarkı keşfetme uygulamalarının en başında gelen Shazam bu ay da pek çok farklı şarkıyı bulmamıza yardımcı oldu. Peki hangi şarkılar bunlar?

1. HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast - Golden

2. Taylor Swift - The Fate of Ophelia

3. Abraham Mateo & Ana Mena - Quiero Decirte

4. Charli xcx featuring caroline polachek - Everything is romantic

5. Trippie Redd & Diplo - Wish

6. Alex Warren - Ordinary

7. Olivia Dean - Man I Need

8. Nikbinler - Eylülzade

9. KAROL G - Ivonny Bonita

10. Furacão 2000 - Mimosa 2000

