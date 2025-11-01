Bu Kulaklar Neler Duydu?: Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?
Shazam listemiz bu ay da epey renkli! Şarkı keşfetme uygulamalarının en başında gelen Shazam bu ay da pek çok farklı şarkıyı bulmamıza yardımcı oldu. Peki hangi şarkılar bunlar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast - Golden
2. Taylor Swift - The Fate of Ophelia
3. Abraham Mateo & Ana Mena - Quiero Decirte
4. Charli xcx featuring caroline polachek - Everything is romantic
5. Trippie Redd & Diplo - Wish
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Alex Warren - Ordinary
7. Olivia Dean - Man I Need
8. Nikbinler - Eylülzade
9. KAROL G - Ivonny Bonita
10. Furacão 2000 - Mimosa 2000
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın