article/comments
Bu Kart Testiyle Nasıl Bir Eşin Olacağını Öğren!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
20.01.2026 - 10:35

Bir eş seçerken herkesin belirli kriterleri vardır. Kimi insanlar mizah anlayışına, kimi insanlar dürüstlüğe, bazıları ise romantizme önem verir. Ancak, bu kriterlerin hiçbiri, bir ilişkinin başarılı olup olamayacağını kesin bir şekilde belirlemiyor. Peki, nasıl bir eş olacağınızı öğrenmek ister misiniz? Sizlere sunduğumuz bu kart testi ile nasıl bir eş olacağınızı öğrenebilirsiniz.

Bu kartlardan birini seçer misin?

Seni prenses gibi hissettirecek biriyle evleneceksin!

Sen, seni prenses gibi hissettiren biriyle evleneceksin. Hayatına girdiği andan itibaren bir farklılık olduğunu sezdiğin ve artık hayatının eskisi gibi olmayacağını fark ettiğin biri olacak. Değerini bilen, her an seni önemli hissettiren, her zaman elinden gelenin fazlasını gösteren o kişiyle mutlu olacaksın. Senin karşına çıkacak ve yollarınızı birleştireceğiniz bu kişi senin için her şeyi yapabilecek biri. Seni anlayan, dinleyen, yol gösteren ve ne olursa olsun seni iyi hissettiren bu kişiye aşık olacaksın. Şimdiye kadar belirlediğin bütün kriterleri unutacak ve o kişiyle nasıl mutluysan o şekilde yaşayacaksın. Anlayacaksın ki şimdiye kadar elinin tersiyle ittiğin herkesin ve her şeyin sebebi buymuş. Senin evleneceğin kişi sana hayranlık duyacak biri olacak. Dünyası sen olacaksın ve sen ne istersen artık o olacak. Bütün sorunlarını geride bırakacak ve bütün yaşadığın saçma şeyleri unutacakasın, bu kişi sana bunları unutturacak. Senin evleneceğin kişi sen istediğin sürece yanında olacak ve senin mutlu olduğun şekilde hayatına devam edecek. Bu rüya gibi bir evliliğe sen sahip olacaksın. O kişi hayatına girdiğinde, önceliğin olan her şey artık geri planda kalacak. Sadece birbiriniz için var olacaksınız.

Fazla duygu karmaşası yaşasada senden kopamayan biriyle evleneceksin!

Senin evleneceğin kişi zor biri olacak. İlişkiniz en başından sonuna kadar karmaşık şekilde ilerleyecek. Onunla ilgili hiçbir şeyden emin olamayacaksın. İlişkiyi sadece o varmış gibi yaşayacaksınız. Birbirinizi çok sevecek bunu bazen göstereceksiniz ama çoğu zaman da tartışmalarınız size eşlik edecek. Senin evleneceğin kişi, senin hayatında çok büyük bir yer kaplayacak. Ne olursa olsun birbirinizi bırakamayacaksınız. Çünkü siz aynısınız. Sen kendin gibi birine aşık olacaksın. Onunla çok iyi anlaşacak belki çok iyi bir arkadaşlığınız olacak ama konu ilişkiye geldiğinde her şey terse dönecek. Sizin ilişkinizde bitmeyen bir kavga var. O sana ters gelecek sen ona daha ters gideceksin. Böyle ilerleyen bir ilişkiyi ayakta tutan şey ise aşk olacak. Ne kadar tartışma yaşasanız da birbirinize ait olduğunuzu ikiniz de bileceksiniz. Yanlış anlaşmalara müsait bir ilişkiniz olacak, bir taraf bir şeyleri görmezden geldiği ve alttan aldığı sürece bu ilişkide bir şeyler yola girmiş olacak. Senin evliliğin fazla karışık ama aşk dolu olacak.

Senin her hatana ve saçmalığına ortak olacak biriyle evleneceksin!

Senin her hatana ve saçmalığına ortak olacak biri ile evleneceksin. Sen hayatında anı yaşayan ve pek bir şeyleri umursamayan birisin. Evleneceğin kişi de biraz senin gibi olacak. Sen ne yaparsan yap sana destek olacak, belki hatalarını gösterecek ama bu hatayı seninle birlikte yapmaktan da zevk alacak. Senin evleneceğin kişi seninle birlikteyken bambaşka birine dönüşecek. Belki biraz daha çocuksulaşacak belki hayatı daha tozpembe görecek. Hiçbir şey ona zor gelmeyecek çünkü yanında sen olacaksın. Sizin ilişkiniz eğlenceli bir ilişki olacak. Kavganın ortasında gülmeye başlayacak belki de neden kavga ettiğinizi unutacaksınız. Evleneceğin kişi büyük problemlere yer veren biri değil. Her şeyin halledilebilir olduğunu ve önemsiz şeyler için kalp kırmamak gerektiğini çok iyi biliyor. Kendi duygularını gizleyen biri olduğu için onu anlamak da sana düşüyor. O bir sorunu olsa da gülmeye devam eden biri. İlişkinizde asla mutsuzluğa yer olmayacak. Çünkü ikiniz de buna izin vermeyeceksiniz. Sen biraz huzur arayan birisin. Bu huzuru evleneceğin kişide çokça bulacaksın.

Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
