Bu Hayatta En Çok Neyin Desteğine İhtiyacın Var?
Hayat bazen zorlayıcı olabilir ve hepimizin farklı zamanlarda farklı desteklere ihtiyacı olur... Bu test senin hangi alanda ekstra desteğe ihtiyacın olduğunu ortaya çıkaracak. Çöz bakalım!
1. Sabah alarm çalıyor… O an ilk düşündüğün şey ne oluyor?
2. Gün içinde genellikle seni ne yaparken buluruz?
3. Peki stresli olduğunda ne yaparsın?
4. Son zamanlarda sence hayatında eksik olan şey ne?
5. Peki sence son zamanlarda vücudunun ihtiyacı olan şey ne?
6. Bu cümlelerden hangisi seni daha çok motive ediyor?
7. Son olarak, kış mevsimine hazır mısın?
Senin sevdiklerinin desteğine ihtiyacın var!
Senin kendi desteğine ihtiyacın var!
Senin enerji desteğine ihtiyacın var!
