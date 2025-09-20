onedio
Bu Havada Ağır Yemek Çekilmiyor Diyenlerin Bayılacağı 8 Hafif Öğün Önerisi

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
20.09.2025 - 19:33

Sıcak havalarda yemek hazırlamak ve yemek zorlayıcı olabiliyor. Hafif, ferah ve mideyi yormayacak yemekler arıyruz. Yaz aylarından daha çok sebze ve beyaz et ağırlıklı bir beslenme yapılabilir. Ayrıca yağ oranı az yemekler de mideyi rahat hissettirir. İşte bu noktada devreye Philips Çift Hazneli Airfryer giriyor! Daha az kullanarak hafif yemekler yapabilirsiniz. Gelin, birlikte tariflere bakalım!

1. Yoğurtlu Kabak Çubukları

Malzemeler: 

  • 2 kabak

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • Az galeta unu

Yapılış: 

  • Kabakları çubuk kesin.

  • Yoğurda bulayıp galeta serpin. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 12 dakika pişirin.

Tek tuş ile Philips Çift Hazneli Airfryer'ı çalıştırabilir, durdurabilir ve işlemleri ayarlayabilirsiniz. Uygulama sayesinde de kalan sürenin ne kadar olduğuna bakabilirsiniz. Böylece diğer işlerinize daha kolay bir şekilde odaklanırsınız.

2. Fırınlanmış Domates Dilimleri ve Hindi Köfte

Fırınlanmış Domates Dilimleri

Malzemeler: 

  • 2 domates

  • Az light peynir

  • Kekik

Yapılış: 

  • Domates dilimlerinin üzerine peynir koyun

  • Kekik serpin. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 8 dakika pişirin.

Hindi Köfte

Malzemeler: 

  • 200 gr hindi kıyması

  • Soğan

  • Baharat

Yapılış: 

  • Köfte yapın. 

  • 190°C’de 12 dakika pişirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın aynı anda pişirme avantajı sayesinde tek bir seferde hızlı ve leziz bir öğün ayarlayabilirsiniz. Tatlar ve kokular birbirine karışmaz, iki haznede farklı yemekler yapabilirsiniz!

3. Somon Parçaları

Malzemeler: 

  • 200 gr somon

  • Limon suyu

  • Tuz

Yapılış: 

  • Somonu marine edin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 10 dakika pişir.

HomeID uygulaması ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı ekranı sayesinde yapmak istediğiniz yemeklerin en uygun pişme süresini bulabilirsiniz!

4. Çıtır Havuç Cipsi ve Mantarlı Dolgulu Biber

Çıtır Havuç Cipsi 

Malzemeler: 

  • 3 havuç

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

Yapılış: 

  • Havuçları ince dilimleyin, yağla harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 12 dakika pişirin.

Mantarlı Dolgulu BiberMalzemeler: 

  • 2 biber

  • 1 avuç mantar

  • Az peynir

Yapılış:

  • Biberlerin içini doldurun.

  • 180°C’de 10 dakika pişirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın senkronizasyon özelliği ile birlikte iki farklı yemeği tek tuşla aynı anda pişirebilirsiniz!

5. Sebzeli Omlet Muffin

Malzemeler: 

  • 2 yumurta

  • Biber

  • Ispanak

  • Az peynir

Yapılış: 

  • Karışımı silikon kalıba dökün. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 170°C’de 10 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

6. Kabak Mücver ve Biberiye Patates

Kabak Mücver

  • Malzemeler: 

  • 1 kabak rendesi

  • 1 yumurta

  • Az un

Yapılış: 

  • Malzemeleri yoğurun, top yapın. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 12 dakika pişirin.

Biberiye Patates

Malzemeler: 

  • 2 küçük patates

  • Zeytinyağı

  • Biberiye

Yapılış: 

  • Küp küp doğrayın.

  • Baharatla harmanlayın. 

  • 190°C’de 15 dakika pişirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ikili hazne tasarımı sayesinde aynı anda farklı tarifler deneyebilirsiniz!

7. Baharatlı Nohut Atıştırmalığı

Malzemeler: 

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • Baharat

Yapılış: 

  • Baharatla harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 200°C’de 15 dakika pişirin.

Hem pratik hem lezzetli!

8. Yoğurtlu Tavuk Göğsü ve Karnabahar

Yoğurtlu Tavuk Göğsü

Malzemeler: 

  • 200 gr tavuk göğsü

  • 2 kaşık yoğurt

  • Baharat

Yapılış:

  • Tavukları marine edin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 12 dakika pişirin.

Karnabahar

Malzemeler: 

  • 1 küçük karnabahar

  • Zeytinyağı

  • Pul biber

Yapılış:

  • Karnabaharı çiçeklere ayırın, baharatla karıştırın. 

  • 190°C’de 15 dakika pişirin.

Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
