Bu Havada Ağır Yemek Çekilmiyor Diyenlerin Bayılacağı 8 Hafif Öğün Önerisi
Sıcak havalarda yemek hazırlamak ve yemek zorlayıcı olabiliyor. Hafif, ferah ve mideyi yormayacak yemekler arıyruz. Yaz aylarından daha çok sebze ve beyaz et ağırlıklı bir beslenme yapılabilir. Ayrıca yağ oranı az yemekler de mideyi rahat hissettirir. İşte bu noktada devreye Philips Çift Hazneli Airfryer giriyor! Daha az kullanarak hafif yemekler yapabilirsiniz. Gelin, birlikte tariflere bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yoğurtlu Kabak Çubukları
2. Fırınlanmış Domates Dilimleri ve Hindi Köfte
3. Somon Parçaları
4. Çıtır Havuç Cipsi ve Mantarlı Dolgulu Biber
5. Sebzeli Omlet Muffin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kabak Mücver ve Biberiye Patates
7. Baharatlı Nohut Atıştırmalığı
8. Yoğurtlu Tavuk Göğsü ve Karnabahar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın