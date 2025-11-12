Bu Dünya Devi Şirketlerinden Hangisi Diğerinden Önce Kuruldu?
Zaman bir sır gibi akıp gider ama bazı markalar var ki, o zamanı durdurmuş gibi hissettirir. Hepimiz onları çocukluğumuzdan beri biliyor, reklam müziklerini ezbere söylüyoruz.
Ama hiç düşündün mü… Facebook’tan önce Google mı vardı? Coca-Cola mı daha yaşlı, yoksa McDonald’s mı? Ya Apple mı önce doğdu yoksa Microsoft mu?
Bu testte hem bilgini ölçüp hem de biraz şaşıracağız. Çünkü bazı markaların tarihleri öyle karışık ki “yok artık, o kadar eski miymiş?” diyeceksin.
Hazırsan zamanda küçük bir yolculuğa çıkıyoruz… Başlayalım başlayalım başlayalım!
1. İlk olarak bilinenlerden gidelim. Aşağıdaki markalardan hangisi diğerlerinden önce kurulmuştur?
2. Hangisi önce sahneye çıktı: Microsoft mu, Apple mı?
3. Şimdi ise nostalji zamanı: Hangisi daha yaşlı?
4. Peki hangi teknoloji devi diğerinden daha eskidir?
5. LEGO, Disney’den daha önce kurulmuştur.
6. Bu markalardan hangisi İkinci Dünya Savaşı öncesinde kurulmuştur?
7. Peki McDonald’s mı Burger King mi daha önce açıldı?
8. Son olarak hangisi daha önce doğdu?
Sen bir marka tarihi bilgesi gibisin!
Sen bilgili ama eğlenceli bir tarih tutkunusun!
Senin için tarih, dünün olayı gibi!
Sen bir bilgi avcısısın ve tarihi yaşayan bir araştırmacısın!
