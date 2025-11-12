Bu Dünya Devi Şirketlerinden Hangisi Diğerinden Önce Kuruldu?

Zaman bir sır gibi akıp gider ama bazı markalar var ki, o zamanı durdurmuş gibi hissettirir. Hepimiz onları çocukluğumuzdan beri biliyor, reklam müziklerini ezbere söylüyoruz.

Ama hiç düşündün mü… Facebook’tan önce Google mı vardı? Coca-Cola mı daha yaşlı, yoksa McDonald’s mı? Ya Apple mı önce doğdu yoksa Microsoft mu?

Bu testte hem bilgini ölçüp hem de biraz şaşıracağız. Çünkü bazı markaların tarihleri öyle karışık ki “yok artık, o kadar eski miymiş?” diyeceksin.

Hazırsan zamanda küçük bir yolculuğa çıkıyoruz… Başlayalım başlayalım başlayalım!