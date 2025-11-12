onedio
Bu Dünya Devi Şirketlerinden Hangisi Diğerinden Önce Kuruldu?

Bu Dünya Devi Şirketlerinden Hangisi Diğerinden Önce Kuruldu?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
12.11.2025 - 17:01

Zaman bir sır gibi akıp gider ama bazı markalar var ki, o zamanı durdurmuş gibi hissettirir. Hepimiz onları çocukluğumuzdan beri biliyor, reklam müziklerini ezbere söylüyoruz.

Ama hiç düşündün mü… Facebook’tan önce Google mı vardı? Coca-Cola mı daha yaşlı, yoksa McDonald’s mı? Ya Apple mı önce doğdu yoksa Microsoft mu? 

Bu testte hem bilgini ölçüp hem de biraz şaşıracağız. Çünkü bazı markaların tarihleri öyle karışık ki “yok artık, o kadar eski miymiş?” diyeceksin.

Hazırsan zamanda küçük bir yolculuğa çıkıyoruz… Başlayalım başlayalım başlayalım!

1. İlk olarak bilinenlerden gidelim. Aşağıdaki markalardan hangisi diğerlerinden önce kurulmuştur?

2. Hangisi önce sahneye çıktı: Microsoft mu, Apple mı?

3. Şimdi ise nostalji zamanı: Hangisi daha yaşlı?

4. Peki hangi teknoloji devi diğerinden daha eskidir?

5. LEGO, Disney’den daha önce kurulmuştur.

6. Bu markalardan hangisi İkinci Dünya Savaşı öncesinde kurulmuştur?

7. Peki McDonald’s mı Burger King mi daha önce açıldı?

8. Son olarak hangisi daha önce doğdu?

Sen bir marka tarihi bilgesi gibisin!

Senin bilgi birikimin neredeyse bir belgesel anlatıcısı kadar etkileyici! 

Tarihler, markaların çıkış noktaları, logoların değişimi ya da kurucuların kim olduğu... Hepsi senin zihninde sanki bir zaman çizelgesi gibi sıralı duruyor. “Microsoft mu daha önceydi, Apple mı?” diye sorsak, saniyesinde cevabı yapıştırırsın.

Sadece bilgiyle dolu değilsin, bu bilgiyi anlamlandırmayı da başarıyorsun. Markaların doğuş hikâyelerinde sen bir strateji, bir vizyon görüyorsun. Amazon’un kitapla başlayıp dünya devi olmasını sadece bir başarı öyküsü değil, bir dönüm noktası olarak okuyorsun.

Senin gibi insanlar, markaların tarihine sadece tanıklık etmez; onları analiz eder, ders çıkarır ve geleceğe taşır. Belki de ileride kendi markanı kurarken o tarihsel perspektifin seni rakiplerinden yıllar öne taşıyacak.

Kısacası; sen sadece bir bilgi toplayıcısı değil, tarihle bugünü anlamlı biçimde birleştiren bir marka bilgesisin.

Sen bilgili ama eğlenceli bir tarih tutkunusun!

Senin için bilgi sadece ezberlenecek bir şey değil, keyif alınarak keşfedilecek bir hazine gibi.

Markaların doğuş hikâyeleri seni gerçekten etkiliyor, çünkü her birinde bir girişimci ruh, bir cesaret hikâyesi var. Belki Amazon’un garajda değil ama kitap dolu bir odada başlaması seni güldürüyor; belki de Apple’ın ısırılmış elmasının arkasındaki anlamı merak edip araştırıyorsun.

Senin tarzın ciddi değil, eğlenceli öğrenme üzerine kurulu. Detaylara boğulmadan, ama yüzeyde de kalmadan, bilgiyi tam kararında sindiriyorsun.

Bazı şeyleri bilmediğinde bile bunu eğlenerek öğreniyorsun ve vay be! demekten keyif alıyorsun. Bu yönün seni sıkıcı bir bilgi yığını olmaktan koruyor, tam tersine meraklı, araştırmacı ve yeniliklere açık biri yapıyor.

Senin gibiler bilgi dünyasının tam merkezinde olur  çünkü hem öğrenir hem de öğrendiğini paylaşmaktan mutluluk duyar.

Senin için tarih, dünün olayı gibi!

Seninle tarihten konuşmak eğlenceli olurdu, çünkü senin tepkilerin her zaman samimi ve içten! 

Bazı markaların 100 yılı aşkın bir süredir var olduğunu duyduğunda şaşırman gayet doğal. Çünkü sen geçmişi genelde bugünkü popülerliğiyle değerlendiriyorsun.

Mesela Nintendo 1800’lerden mi kalmaymış? dediğinde içimizden evet, kart oyunlarıyla başlamıştı diye gülüyoruz ama o şaşkınlık aslında güzel bir merakın göstergesi.

Senin yaklaşımın daha spontane, daha içgüdüsel. Her şeyin tarihini bilmek zorunda değilsin çünkü sen anı yaşamayı seven birisin.

Ama dikkat et, bazen bu tür bilgilerin seni günlük hayatta daha etkileyici gösterebilir. Bir toplantıda bu markanın 100 yıllık geçmişi var aslında. dediğinde insanlar dönüp sana bakacak. Çünkü senin doğal merakın, öğrenmeye açık zihnin ve keyifli enerjinle birleşince bilgi sende eğlenceli hale geliyor.

Sen tarihe değil, tarih sana gülümsüyor!

Sen bir bilgi avcısısın ve tarihi yaşayan bir araştırmacısın!

Senin zihnin, markaların hikâyeleriyle dolu bir kütüphane gibi! 

Sadece yılları bilmekle kalmıyor, o yılların ruhunu da hissediyorsun. IBM’in 1900’lerde doğmasının ne kadar vizyoner bir hareket olduğunu, Apple’ın sadece bir teknoloji firması değil, kültürel bir dönüşüm yarattığını fark ediyorsun.

Senin ilgini sadece kim önce kuruldu sorusu değil, o şirketlerin neden kurulduğu ve nasıl hayatta kaldığı da çekiyor.

Bu seni sıradan bir bilgi meraklısından ayırıyor çünkü sen bilgiyi sadece öğrenmek için değil, anlamak için peşine düşüyorsun.

Her markayı bir karakter gibi görüyorsun: Amazon çalışkan, Apple yaratıcı, IBM disiplinli, Netflix cesur… Senin için her biri tarihin bir sayfasında yer alıyor ama aynı zamanda bugünü şekillendiriyor.

Bu kadar meraklı, detaycı ve tutkulu bir bakış açısı seni hem akademik hem profesyonel hayatta farklı kılacak. Çünkü sen sadece bilgiyle değil, iç görüyle hareket eden bir bilgi avcısısın.

