onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu Bir İlk: Instagram, Eşeğiyle Çektiği Tatlı Videolarla Tanınan Cihan Çelik'i Takip Etti

Bu Bir İlk: Instagram, Eşeğiyle Çektiği Tatlı Videolarla Tanınan Cihan Çelik'i Takip Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.09.2025 - 09:02

Instagram, milyonlarca videoyla, binlerce içerik üreticisiyle dolu. Fakat bazen öyle videolar, öyle kişiler sıyrılıyor ki bu kalabalığın içinden, kalbimize dokunmayı başarıyorlar. İçerik üreticisi Cihan Çelik de bu isimlerden birisi. Köy hayatının o sıcacık dokusunu çektiği samimi videolarla paylaşan Çelik, özellikle tatlı mı tatlı eşeği Sakıb ile hepimizi mest etmeyi başardı.

Cihan Çelik, bir ilki de başardı ve Instagram resmi hesabı tarafından videosu paylaşılıp takip edilen ilk Türk içerik üreticisi oldu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tanıştıralım: Karşınızda dünyaca meşhur içerik üreticisi Cihan Çelik ve tatlı mı tatlı eşeği Sakıb!

Tanıştıralım: Karşınızda dünyaca meşhur içerik üreticisi Cihan Çelik ve tatlı mı tatlı eşeği Sakıb!

Instagram'da 1.8 milyon takipçisi olan Cihan Çelik, köy hayatına dair çektiği videolarla tanındı. Fakat köy hayatı dediysek öyle sıkıcı videolardan bahsetmiyoruz. Çelik, köyünün tüm doğallığını, neşesini, sıcaklığını videolarıyla bize de aktardı. Özellikle de hayvanlarla çektiği videolar, fotoğraflar hepimizin kalbine dokundu.

Hele de dünya tatlısı bir eşeği var ki sormayın! :)

Cihan Çelik ve eşeği Sakıb'ın videolarını görünce gülümsememek elde değil.

Bu samimi paylaşımlar sonunda Instagram'ın resmi hesabının da dikkatini çekti.

Bu samimi paylaşımlar sonunda Instagram'ın resmi hesabının da dikkatini çekti.

Böylece Cihan Çelik, Instagram'ın videosunu paylaştığı ve takip ettiği ilk Türk içerik üreticisi oldu. Instagram tarafından paylaşılan video, kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı. 

694 milyon takipçili resmi hesaptan paylaşılan videoya birbirinden tatlı yorumlar yapıldı. Ayrıca Instagram tarafından paylaşılan ve son zamanlarda en çok beğeni alan videonun da bu video olduğunu belirtelim!

Instagram'ın paylaşımını da buraya bırakalım;

"Pardon canım bir şey mi dedin? Instagram'ın resmi hesabındayım da sesin duyulmuyor 😎"

"Pardon canım bir şey mi dedin? Instagram'ın resmi hesabındayım da sesin duyulmuyor 😎"

Cihan Çelik'in yepyeni videolarını merakla bekliyoruz, takipteyiz! :)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın