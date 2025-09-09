Bu Bir İlk: Instagram, Eşeğiyle Çektiği Tatlı Videolarla Tanınan Cihan Çelik'i Takip Etti
Instagram, milyonlarca videoyla, binlerce içerik üreticisiyle dolu. Fakat bazen öyle videolar, öyle kişiler sıyrılıyor ki bu kalabalığın içinden, kalbimize dokunmayı başarıyorlar. İçerik üreticisi Cihan Çelik de bu isimlerden birisi. Köy hayatının o sıcacık dokusunu çektiği samimi videolarla paylaşan Çelik, özellikle tatlı mı tatlı eşeği Sakıb ile hepimizi mest etmeyi başardı.
Cihan Çelik, bir ilki de başardı ve Instagram resmi hesabı tarafından videosu paylaşılıp takip edilen ilk Türk içerik üreticisi oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tanıştıralım: Karşınızda dünyaca meşhur içerik üreticisi Cihan Çelik ve tatlı mı tatlı eşeği Sakıb!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cihan Çelik ve eşeği Sakıb'ın videolarını görünce gülümsememek elde değil.
Bu samimi paylaşımlar sonunda Instagram'ın resmi hesabının da dikkatini çekti.
Instagram'ın paylaşımını da buraya bırakalım;
"Pardon canım bir şey mi dedin? Instagram'ın resmi hesabındayım da sesin duyulmuyor 😎"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın