Bu Bir İlk: Instagram, Eşeğiyle Çektiği Tatlı Videolarla Tanınan Cihan Çelik'i Takip Etti

Instagram, milyonlarca videoyla, binlerce içerik üreticisiyle dolu. Fakat bazen öyle videolar, öyle kişiler sıyrılıyor ki bu kalabalığın içinden, kalbimize dokunmayı başarıyorlar. İçerik üreticisi Cihan Çelik de bu isimlerden birisi. Köy hayatının o sıcacık dokusunu çektiği samimi videolarla paylaşan Çelik, özellikle tatlı mı tatlı eşeği Sakıb ile hepimizi mest etmeyi başardı.

Cihan Çelik, bir ilki de başardı ve Instagram resmi hesabı tarafından videosu paylaşılıp takip edilen ilk Türk içerik üreticisi oldu!