Bretton Woods Sistemi Nedir? Bretton Woods Sistemi Çöktüğünde Dünya Nasıl Değişti?

Bretton Woods, kulağa eski bir film adı gibi gelse de, aslında dünya ekonomisini derinden etkileyen tarihi bir an. 1944’te, II. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru, 44 ülke küçük bir kasabada toplanıp, küresel ticareti toparlamak için bir ekonomik sistem kurdu. Dolar her şeyin temeli olacaktı. Bu sistemin sona ermesi ise, ekonomi dünyasında büyük bir değişim başlattı. Peki sonra ne oldu? Ekonomik etkiler nasıl şekillendi? Soruları cevabı için kaydıralım!