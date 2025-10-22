onedio
Bretton Woods Sistemi Nedir? Bretton Woods Sistemi Çöktüğünde Dünya Nasıl Değişti?

etiket Bretton Woods Sistemi Nedir? Bretton Woods Sistemi Çöktüğünde Dünya Nasıl Değişti?

22.10.2025 - 17:05

Bretton Woods, kulağa eski bir film adı gibi gelse de, aslında dünya ekonomisini derinden etkileyen tarihi bir an. 1944’te, II. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru, 44 ülke küçük bir kasabada toplanıp, küresel ticareti toparlamak için bir ekonomik sistem kurdu. Dolar her şeyin temeli olacaktı. Bu sistemin sona ermesi ise, ekonomi dünyasında büyük bir değişim başlattı. Peki sonra ne oldu? Ekonomik etkiler nasıl şekillendi? Soruları cevabı için kaydıralım!

Bretton Woods sistemi ne?

Bretton Woods Sistemi, 1944’te, II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru, dünya ekonomisinin yeniden inşa edilmesi amacıyla kurulan bir düzenin temeli. 44 ülkenin katıldığı bu konferansta, uluslararası ticaretin daha stabil hale getirilmesi ve ekonomik işbirliklerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu sistem, döviz kurlarının sabitlenmesiyle birlikte, ülkelerin para birimlerinin ABD doları üzerinden değerlendirileceği bir düzeni öngörüyor. Dolar ise, altına dayalı bir sistemle güvence altına alınıyor ve dünya ekonomisinin merkezi haline geliyor.

Sistem nasıl işliyor?

Bretton Woods Sistemi'nin temel prensibi, 'her şeyin dolara bağlı olması' şeklinde. Bu, ülkelerin kendi paralarını ABD dolarıyla sabitleyerek ticaret yapmalarını sağlar. Örneğin, Almanya'nın markı ya da Japonya'nın yen'i, belirli bir oranda dolara endekslenmiştir. Böylece uluslararası ticaretin daha stabil olacağı umulmuş.

İki ana kurum da bu düzenin bir parçası!

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası. IMF, ülkelerin ekonomik krizlere karşı dayanıklı olmalarını sağlamak için gerekli finansmanı temin ederken, Dünya Bankası ise kalkınmaya yönelik projeler finanse ediyor.

Hikaye şöyle ilerliyor!

60’lar bitiyor, ABD’nin biraz daha “yavaşlayalım” dediği günler başlıyor. Vietnam Savaşı'nın ve devasa harcamaların etkisiyle doların değeri erimeye başlıyor. Bu da, o altına bağlı olan “süper güvenli” sistemin kırılmasına yol açıyor. Yani, dolar artık o eski “güvenli liman” havasını kaybetmeye başlıyor. Amerika, borçlarını ödemekte zorlanıyor ve bu durum, dünyanın her yerindeki finansal düzeni tehdit ediyor. Hani, evdeki hesap çarşıya uymuyor işte!

Geldik 1971 yılına… ABD Başkanı Richard Nixon, doları altından ayırma kararını açıklıyor. Ne demek bu?

Artık dolar, altına dayalı bir şey olmaktan çıkıyor. 'Altın nerede, dolar nerede?' gibi bir duruma düşüyoruz. Aslında, ekonominin temeli sallanıyor. Yani, Bretton Woods’un altınla bağlantılı düzeni fiilen sona eriyor ve herkes bir anda esnek döviz kurlarına doğru kayıyor. “Hadi bakalım, eski düzen gitti, yeni düzen başladı” deniliyor. Ama burada işler iyice karışıyor tabii!

Bretton Woods sonrası dünya, sabit döviz kurlarından esnek döviz kurlarına geçiyor. Bu ne demek?

Yani, artık dövizler sabit bir şekilde değil, piyasa şartlarına göre dalgalanıyor. Paranın değeri bir anda yükselip alçalabiliyor. Eskiden, herkesin kafasında “dolar sabittir” diye bir şey vardı ama şimdi işin rengi değişiyor.

Bretton Woods’un çöküşüyle birlikte, küresel ekonomi de “Krizlerin Babası” haline geliyor.

1970’lerin petrol krizleri, 1997 Asya Krizi, 2008’deki finansal çöküş… Her bir kriz, ekonomi dünyasında büyük bir deprem yaratıyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi güvenli değil. Ama bir şey var, dolar hâlâ en güçlü para birimi olmaya devam ediyor.

Ve şimdi, dünya ekonomisinin düzeni daha da değişiyor.

Çin gibi yeni güçler, ABD’yi geride bırakmak için ekonomilerini güçlendiriyor. Eskiden, “Amerika her şeyin merkezidir” denilen dünya artık daha çok kutuplu hale geliyor. Bretton Woods’tan sonra, ekonomik güçler daha farklı bir dengede şekilleniyor. Şimdi, herkes kendi pazarını büyütmeye çalışıyor.

