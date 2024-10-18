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Bize Kendinden Bahset, Hangi Kişilik Tipine Aşık Olabileceğini Söyleyelim!

etiket Bize Kendinden Bahset, Hangi Kişilik Tipine Aşık Olabileceğini Söyleyelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 22:01

MBTI Kişilik Testi'ni mutlaka duymuşsundur. Bu kişilik testinde ENFP-T, INTJ ve INTP-A gibi 16 farklı kişilik tipi var. Sen ileride hangi kişilik tipine aşık olabilirsin?

Öğrenmek için hemen teste başla!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim!

2. Şimdi söyle bakalım, bir tartışma esnasında genellikle hangi tarafta olursun?

3. Peki ilişkide tartışırken hangi tarafta oluyorsun genelde?

4. Şu aktivitelerden hangisini partlerinle yapmaktan çok zevk alıyorsun?

5. "Şu özelliğim olmasaydı daha huzurlu olabilirdim." dediğin özelliğin bunlardan hangisi/hangisine yakın?

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6. Hafta sonlarını iple çekenler el kaldırsın! 🙌 Seni bir pazar günü nerede görürüz?

7. Hayalindeki partnerin en belirgin özelliği, bunlardan hangisi olmalı?

8. Son sorudayız! Favori "Friends" karakterin, bunlardan hangisi?

ENFP-T!

Eğer karşına bir ENFP-T çıkarsa hiç kaçırma deriz. Çünkü onların enerjisine ve ilham verici kişiliklerine hayran kalacaksın! Bu insanlar hayat dolu olmakla birlikte yaratıcı ve spontane yapılarıyla tanınırlar. Onlarla her an yeni bir macera yaşayabilir ve monotonluktan uzak bir ilişki sürdürebilirsin. ENFP-T’ler duygusal insanlardır ve empati yetenekleriyle de dikkat çeken tipler. Bu yüzden duygusal olarak tatmin edici bir partner olabilirler. Eğer hayatında renkli, enerjik ve sana her daim ilham verecek biri olsun istiyorsan ENFP-T kişiliğine sahip bir partner, senin için mükemmel bir partner olabilir!

INTJ!

INTJ kişilik tipine sahip birine aşık olursan ilişki hayatında daha rasyonel düşüneceksin. Seçtiğin yanıtlara baktığımızda zaten sen de ilişkinde duygular kadar mantığın da çalışmasını istiyorsun. Bu kişiler mantıklı, hedef odaklı ve vizyoner yapılarıyla bilinirler. Onlarla derin sohbetler yapabilir ve derin bir bağ kurabilirsin. INTJ’ler planlama konusunda mükemmeldir ve seninle geleceğe yönelik sağlam adımlar atmak isterler. Eğer hayatında güvenilir, hedeflerine odaklı ve seni entelektüel olarak da tatmin edecek bir partner arıyorsan INTJ tam sana göre!

ISFJ-A!

ISFJ-A kişilik tipine sahip birine aşık olursan hayatında sadakat ve şefkatin derinliğini yakalaman an meselesi! Bu insanlar güvenilir, nazik ve koruyucu yapılarıyla bilinirler. Onlarla duygusal olarak güvende hissedebilir ve uzun süreli derin bir bağ kurabilirsin. ISFJ-A’lar sevdiklerine karşı inanılmaz bir bağlılık gösterir ve onların mutluluğu için ellerinden geleni yaparlar. Eğer hayatında güvenilir, şefkatli ve sana her zaman destek olacak bir partner arıyorsan ISFJ-A kişilik tipindeki birini sakın kaçırma!

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