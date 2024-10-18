Bize Kendinden Bahset, Hangi Kişilik Tipine Aşık Olabileceğini Söyleyelim!
Bize Kendinden Bahset, Hangi Kişilik Tipine Aşık Olabileceğini Söyleyelim!
MBTI Kişilik Testi'ni mutlaka duymuşsundur. Bu kişilik testinde ENFP-T, INTJ ve INTP-A gibi 16 farklı kişilik tipi var. Sen ileride hangi kişilik tipine aşık olabilirsin?
Öğrenmek için hemen teste başla!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim!
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2. Şimdi söyle bakalım, bir tartışma esnasında genellikle hangi tarafta olursun?
3. Peki ilişkide tartışırken hangi tarafta oluyorsun genelde?
4. Şu aktivitelerden hangisini partlerinle yapmaktan çok zevk alıyorsun?
5. "Şu özelliğim olmasaydı daha huzurlu olabilirdim." dediğin özelliğin bunlardan hangisi/hangisine yakın?
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