8 Soruda Nasıl Bir ilişki Aradığını Buluyoruz!
Her insanın kafasındaki kurduğu ilişki biçimi farklıdır. Bazıları romantik ve tutkulu hayallere dalarken bazıları birbirini geliştirebilen insanların birlikteliği olarak hayal eder. Rahatı ve huzuru hissedeceğin ilişkinin nasıl olması gerektiğini biliyor musun? Gel beraber bunu bulalım!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyim?
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2. Gözlerini kapatarak düşünmeni istiyorum! Bir ilişkiden beklentin nedir?
3. İlişkide iletişim çok büyük bir yer tutar. Partnerin ile nasıl bir iletişiminin olmasını istersin?
4. Sevdiğin insanın sürekli yanında olmak istersin... Birlikte vakit geçirme şekliniz nasıl olmalı?
5. Partnerinde kesinlikle bulunması gereken özellik nedir?
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6. Büyük bir tartışma yaşadınız diyelim, partnerinin nasıl hareket etmesini istersin?
7. İlişkinin içerisinde tutku olmazsa olmaz! Romantik jestler senin için ne kadar önemli?
8. Ciddi bir ilişki içerisine girince geleceğe dair planlar artar. Böyle planlar yapılırken ne düşünürsün?
Sen güven ve sadakat dolu bir ilişki arıyorsun!
Sen heyecan ve macera dolu bir ilişki arıyorsun!
Sen destek ve anlayış dolu bir ilişki arıyorsun!
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