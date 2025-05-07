Miting Öncesi Bomba İhbarı İddiası: CHP'den Yalanlama Geldi
CHP'nin bugün Beyazıt Meydanı’nda yapacağı miting öncesi hareketli anlar yaşandı. Sözcü'nün aktardığına göre, mitinge dakikalar kala bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete polis ekipleri, bomba araması yaptı.
İhbarın gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ''Resmi makamlarla görüştüm. Bomba araması her mitingde yapılan rutin uygulamadır. Bir ihbar bulunmuyor'' dedi.
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CHP'nin dakikalar kala Beyazıt Meydanı’nda yapacağı miting öncesi bomba ihbarı yapıldı.
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Haberin yayılması sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten ilk açıklama geldi.
İşte o açıklama:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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