Miting Öncesi Bomba İhbarı İddiası: CHP'den Yalanlama Geldi

CHP'nin bugün Beyazıt Meydanı’nda yapacağı miting öncesi hareketli anlar yaşandı. Sözcü'nün aktardığına göre, mitinge dakikalar kala bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete polis ekipleri, bomba araması yaptı.

İhbarın gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ''Resmi makamlarla görüştüm. Bomba araması her mitingde yapılan rutin uygulamadır. Bir ihbar bulunmuyor'' dedi.