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Miting Öncesi Bomba İhbarı İddiası: CHP'den Yalanlama Geldi

Miting Öncesi Bomba İhbarı İddiası: CHP'den Yalanlama Geldi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
07.05.2025 - 19:07

CHP'nin bugün Beyazıt Meydanı’nda yapacağı miting öncesi hareketli anlar yaşandı. Sözcü'nün aktardığına göre, mitinge dakikalar kala bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete polis ekipleri, bomba araması yaptı. 

İhbarın gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ''Resmi makamlarla görüştüm. Bomba araması her mitingde yapılan rutin uygulamadır. Bir ihbar bulunmuyor'' dedi.

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CHP'nin dakikalar kala Beyazıt Meydanı’nda yapacağı miting öncesi bomba ihbarı yapıldı.

CHP'nin dakikalar kala Beyazıt Meydanı’nda yapacağı miting öncesi bomba ihbarı yapıldı.

Sözcü'nün haberine göre, miting yapılacak alanda bomba araması gerçekleştirildi.

Haberin yayılması sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten ilk açıklama geldi.

Haberin yayılması sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten ilk açıklama geldi.

Bomba ihbarının yalan olduğunu dile getiren Çelik, şunları söyledi: 

'Bazı basın yayın organlarında geçen “Beyazıt Meydanı’nda bomba ihbarı yapıldı” şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. 

Resmi makamlarla görüştüm. Bomba araması her mitingde yapılan rutin uygulamadır. Bir ihbar bulunmuyor.

Akşam saat 20.30’da millet iradesine sahip çıkmak için Beyazıt Meydanı’ndayız.'

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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