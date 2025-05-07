Anneler Günü'ne Özel: Annenizi Şımartacak 14 Nefis Tarif

Annenize hafif, besleyici ve enfes bir menü hazırlamak istiyorsanız tercihiniz bu ikiliden yana olabilir. İçi sulu sulu pişen somon ve kızarmış kuşkonmazlar onu dünyanın en mutlu insanı yapacak.

Malzemeler:

1 dilim somon

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı hardal

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1/2 limonun suyu

10-12 adet kuşkonmaz

Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Somonu zeytinyağı, hardal, sarımsak, limon suyu ve baharatlarla yarım saat kadar marine edin. Marine süresi ne kadar uzun olursa tatlar o kadar iyi harmanlanacaktır.

2. Kuşkonmazları yıkayıp uç kısımlarını kesin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine somonu, küçük haznesine kuşkonmazları alın ve 200 derecede 15 dakika pişirin.

Not: Cihazın kopyalama özelliğinden faydalanarak iki hazne için de saniyeler içinde aynı pişirme modunu ayarlayabilirsiniz.

4. Servis ederken limon dilimleriyle süsleyin. Afiyet olsun!