Anneler Günü'ne Özel: Annenizi Şımartacak 14 Nefis Tarif
Hayatımızdaki en değerlilerimiz için Anneler Günü'nde çiçek veya hediye almak ve ona güzel sürprizler yapmak kadar anlamlı tek bir şey var: O da onun için özene bezene bir sofra kurmak. Yıllarca bizim için enfes yemekler yapan annelerimize gelin bu yıl biz yemek hazırlayalım ve onlara bizim için ne kadar değerli olduklarını gösterelim. İster kahvaltı masasında ister kalabalık aile sofralarında annenizin bayılarak yiyeceği en iyi önerileri derledik.
İşte enfes bir Anneler Günü menüsü için yapabileceğiniz tarifler!
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1. Somon ve Kuşkonmaz
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2. Tavuk Göğsü ve Izgara Sebzeler
3. Beğendili Kuzu Pirzola ve Tatlı Patates Püresi
4. Ispanaklı Graten ve Enginarlı Sufle
5. Miso Soslu İsli Tavuk Kasesi ve Yeşil Soslu Patates
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6. Izgara Köfte ve Domates Kasesi
7. Tahinli Ballı Kek ve Pırasalı Mini Börek
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