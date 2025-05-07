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Anneler Günü'ne Özel: Annenizi Şımartacak 14 Nefis Tarif

etiket Anneler Günü'ne Özel: Annenizi Şımartacak 14 Nefis Tarif

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
07.05.2025 - 19:01

Hayatımızdaki en değerlilerimiz için Anneler Günü'nde çiçek veya hediye almak ve ona güzel sürprizler yapmak kadar anlamlı tek bir şey var: O da onun için özene bezene bir sofra kurmak. Yıllarca bizim için enfes yemekler yapan annelerimize gelin bu yıl biz yemek hazırlayalım ve onlara bizim için ne kadar değerli olduklarını gösterelim. İster kahvaltı masasında ister kalabalık aile sofralarında annenizin bayılarak yiyeceği en iyi önerileri derledik. 

İşte enfes bir Anneler Günü menüsü için yapabileceğiniz tarifler!

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1. Somon ve Kuşkonmaz

1. Somon ve Kuşkonmaz

Annenize hafif, besleyici ve enfes bir menü hazırlamak istiyorsanız tercihiniz bu ikiliden yana olabilir. İçi sulu sulu pişen somon ve kızarmış kuşkonmazlar onu dünyanın en mutlu insanı yapacak.

Malzemeler:

  • 1 dilim somon

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı hardal

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1/2 limonun suyu

  • 10-12 adet kuşkonmaz

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Somonu zeytinyağı, hardal, sarımsak, limon suyu ve baharatlarla yarım saat kadar marine edin. Marine süresi ne kadar uzun olursa tatlar o kadar iyi harmanlanacaktır.

2. Kuşkonmazları yıkayıp uç kısımlarını kesin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine somonu, küçük haznesine kuşkonmazları alın ve 200 derecede 15 dakika pişirin.

Not: Cihazın kopyalama özelliğinden faydalanarak iki hazne için de saniyeler içinde aynı pişirme modunu ayarlayabilirsiniz.

4. Servis ederken limon dilimleriyle süsleyin. Afiyet olsun!

2. Tavuk Göğsü ve Izgara Sebzeler

2. Tavuk Göğsü ve Izgara Sebzeler

Hem sağlıklı hem de doyurucu olan bu renkli tabakla annenizin kalbini çalacağınıza eminiz. Üstelik hazırlaması da ekstra kolay ve rahat olacak.

Tavuk Göğsü

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş ezilmiş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk göğüslerini zeytinyağı ve baharatlarla birleştirip yarım saat kadar marine edin. Zamanınız varsa marinasyon sürecini 1-2 saate çıkarabilirsiniz. 

2. Yeterli süre bekleyen tavuk göğüslerini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine alın ve 190 derece 15 dakika ayarıyla pişirin.

Izgara Sebzeler

Malzemeler:

  • 1 kırmızı biber

  • 1 sarı biber

  • 1 kabak

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Sebzeleri iri parçalar halinde doğrayıp zeytinyağı ve baharatlarla birleştirin. Tatların iyice harmanlanması için güzelce karıştırın. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine sebzeleri alarak 190 derece 15 dakika ayarıyla pişirin.

Not: Cihazın biri 6, diğeri 3 litrelik hazneleri arasında ihtiyacınıza uygun olanını seçebilir ve malzeme yoğunluğuna göre size hangisi kolay geliyorsa onu kullanabilirsiniz.

Elinize sağlık. 😘

3. Beğendili Kuzu Pirzola ve Tatlı Patates Püresi

3. Beğendili Kuzu Pirzola ve Tatlı Patates Püresi

Annenize tadı damağında kalacak enfes bir sofra kurmak istiyorsanız bu ikili tam sizlik. Kuzu pirzola ve tatlı patates püresinin birbirine yakışan lezzeti onun için unutulmaz bir hediye olacak.

Malzemeler:

  • 8 adet kuzu pirzola 

  • 1 çorba kaşığı sıvı yağ 

  • 1 çay kaşığı tuz 

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 2 orta boy patlıcan 

  • 1 yemek kaşığı dolusu (30 gr) tereyağı 

  • 2 çorba kaşığı (30 gr) un 

  • 2 su bardağı süt 

  • 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Pirzolaların her iki tarafını yağlayıp hafifçe tuzlayın ve üzerine kekik serpin. Üstünü örterek bir kaba alın ve 20-30 dakika marine edin. 

2. Bu sırada patlıcanları çatalın ucuyla delin. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın pişirme haznesine alın ve 200 derecede 30 dakika pişirin. 

3. Marine olan etleri cihazın uygun haznesine alarak 190 derecede 35 dakika pişirin.

4. Bu esnada pişen patlıcanları ılıyana kadar bekletin. Ilıdıktan sonra kabuklarını soyup içlerini doğrayın. Üzerine birkaç kaşık süt eklerseniz kararmasını önlersiniz.

5. Beşamel sos için, tereyağını eritin, üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Azar azar süt ilave ederek kıvam alıncaya kadar karıştırın, tuzunu da ilave edin.

6. Doğranmış patlıcanı sıcak beşamele ilave edip karıştırın ve beğendiyi hazırlayın. Servis tabaklarına önce beğendiyi koyun, ardından pirzolaları yerleştirin.

Tatlı Patates Püresi

Malzemeler:

  • 2 adet tatlı patates

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1/4 su bardağı süt

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Tatlı patatesleri soyup küçük küçük doğrayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boş hazneye alıp 180 derecede 15-20 dakika pişirin.

3. Pişen patatesleri bir kaba alıp tüm malzemelerle birleştirin ve püre haline getirin. 

Not: Cihazın entegre termometresi sayesinde içine eklediğiniz tüm malzemelerin her tarafı eşit pişecek. Bu da etin içini sulu sulu bırakırken dışını tam kıvamında yapacak, sebzeleri de ideal yumuşaklığa getirecek.

Afiyet olsun. 😋

4. Ispanaklı Graten ve Enginarlı Sufle

4. Ispanaklı Graten ve Enginarlı Sufle

Anneler Günü'ne çay kahve yanına gidecek harika lezzetler hazırlamak da gayet iyi bir seçim. Öğle veya akşamüstü menülerinin vazgeçilmezi olacak bu tarifler, annenizin yeni favorisi olmaya aday!

Ispanak Graten

Malzemeler:

  • 1 demet ıspanak

  • 2 patates

  • 1 saşe beşamel sos

  • 1 tutam tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 3 yemek kaşığı parmesan

Yapılışı:

1. Patatesleri yıkayın ve ince ince dilimleyin.

2. Bir taraftan beşamel sosu pişirmeye başlayın. Bu sosa ince kıydığınız ıspanakları ekleyin ve güzelce karıştırın. Son olarak tuz ve karabiberi de ekleyerek karıştırmaya devam edin. 

3. Borcama yağ püskürtün. Patates dilimlerini bir sıra dizdikten sonra üzerine ıspanaklı beşamel sostan dökün. Güzelce yayın. Üstüne bir kat daha patates koyun ve ıspanaklı sostan sürün. Malzeme bitene kadar bu şekilde devam edin. 

4. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine alarak 180 derecede 25-30 dakika kadar üzeri kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra üzerine parmesan peynirini dökün ve 1 dakika daha pişirin. Bu sırada peynirler eriyip kızaracak.

Enginarlı Sufle

Malzemeler:

  • 2 adet enginar çanağı

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 su bardağı badem unu

  • 1 paket kabartma tozu

  • 4 adet yumurta

  • 200 gram toz tatlandırıcı

  • 100 gram şekersiz çikolata

  • 1 çay bardağı krema

Yapılışı:

1. Enginarları limon suyunu ekleyerek yumuşayana kadar pişirin. Ardından püre haline getirip soğumaya bırakın.

2. Yumurta beyazlarını olana kadar çırparak köpürtün.

3. Ayrı bir kapta badem unu, kabartma tozu, 2 yumurta sarısını ve eritilmiş tereyağını karıştırın. İçine ılıyan püreyi ilave edip tekrar çırpın. 

4. Kabaran yumurta beyazını da enginarlı karışıma ekleyin ama bu sırada yavaş yavaş eklediğinizden ve sürekli karıştırdığınızdan emin olun.

5. Başka bir kapta krema ve çikolatayı karıştırarak eritin ve tüm malzemeleri birleştirin.

6. Enginarlı karışımı muffin kaplarına pay edin ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine alarak 180 derecede 7 dakika pişirin.

Not: Cihazın aynı anda iki yemek pişirmenizi sağlayan yenilikçi teknolojisi sayesinde tatlı tuzlu tüm tarifleri tek seferde yapabilirsiniz. Bu sayede hem vakit kazanır hem de birden çok çeşit pişirirsiniz.

Elinize sağlık.🤤

5. Miso Soslu İsli Tavuk Kasesi ve Yeşil Soslu Patates

5. Miso Soslu İsli Tavuk Kasesi ve Yeşil Soslu Patates

Annenizi mutfak hünerlerinizle mest etmek ve yaratıcılığınızı kullanmak mı istiyorsunuz? O halde hem farklı hem de oldukça lezzetli bir deneyime hazır olun.

Miso Soslu Tavuk

Malzemeler:

  • 300 gr tavuk göğsü

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 tutam taze öğütülmüş karabiber

  • 1 çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber

  • 300 gr bal kabağı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 240 gr siyah fasulye

  • 1 avokado

  • 50 gr ıspanak yağı

  • 1 yemek kaşığı beyas miso hamuru

  • 1 yemek kaşığı su

  • 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

  • 1 yeşil soğan

  • Yarım yemek kaşığı susam,

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü küçük küpler halinde doğrayın ve tuz, biber ve füme kırmızı biberle lezzetlendirin. Bal kabağını soyup onu da küp küp doğrayın. Üzerlerine zeytinyağı gezdirerek Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin ve 180 derecede 15 dakika pişirin. 

2. Sebze ve et pişerken siyah fasulyeleri süzün. Avokadoyu ikiye bölüp çekirdeğini çıkarın ve ince ince dilimleyin. Ispanakları da güzelce yıkayın. 

3. Miso ezmesini ve suyu ayrı bir kaba alıp sosu hazırlamaya başlayın. İçine bal ve pirinç sirkesini ekleyerek karıştırın. Yemeği ıspanakla başlayacak şekilde bir kase içine alın. Ispanağın üzerini tavuk göğsü ve bal kabağıyla doldurun. 

Bütün malzemeleri sıra sıra ekleyin ve rengarenk bir tabak hazırlayın. 😋

Yeşil Soslu Patates

Malzemeler:

  • 500 gr bebek patates

  • Yarım yemek kaşığı zeytinyağı

  • 15 gr maydanoz, kıvırcık yapraklı

  • 10 gr dereotu

  • 1 çay kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi

  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam karabiber

  • 2 tutam deniz tuzu

Yapılışı:

1. Patatesleri yıkayıp 3-4 cm büyüklüğünde böldükten sonra zeytinyağına bulayın.

2. Bu şekilde ayarladığınız patatesleri cihazın diğer haznesine aktarın ve 180 derecede 12 dakika pişirin.

3. Patatesler pişerken baharatları ve yağı karıştırıp sosu hazırlayın.

4. Pişen patateslerin üzerine bu sostan dökün. 

Not: RapidAir Teknolojisi sayesinde patatesler sadece 1 kaşık yağla bile çıtır çıtır olacak.

Elinize sağlık! 💚

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6. Izgara Köfte ve Domates Kasesi

6. Izgara Köfte ve Domates Kasesi

Annenizi geleneksel, hatta ondan öğrendiğiniz bir tarifle mest etmek de elinizde. İşte ona en iyi alternatif!

Izgara Köfte

Malzemeler:

  • 500 gr kıyma

  • 1 soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yumurta

  • 1 fincan galeta unu

  • 1 yemek kaşığı sıvıyağ

  • Maydanoz

  • 1,5 çay kaşığı karabiber

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kimyon

Yapılışı:

1. Soğanı rendeleyip fazla suyunu akıtın. Sarımsakları küçük küçük doğrayın.

2. Kıymayı diğer tüm malzemeler ve soğan sarımsakla birleştirip güzelce karıştırın.

3. İyice yoğurduğunuz karışımın üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında 30 dakika bekletin.

4. Dinlenen harcı dışarı çıkarıp ufak köfteler yapın. Hazırladığınız köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine alarak 200 derecede 20 dakika pişirin.

Domates Kasesi

Malzemeler:

  • 4 adet orta boy domates

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1/4 su bardağı rendelenmiş parmesan

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 5-6 yaprak taze fesleğen (doğranmış)

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Domateslerin üst kısmını kesin, içini bir kaşık yardımıyla çıkarın. 

2. Çıkardığınız domates içlerini sarımsak, parmesan, galeta unu, zeytinyağı, fesleğen, tuz ve karabiber ile birleştirin.

3. Bu karışımı domateslerin içine doldurup Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alın ve 180 derecede 10 dakika pişirin.

4. Süre sonunda üzerlerine rende peynir ekleyip 1 dakika daha pişirin ve peynirler eriyip kızarınca dışarı alın.

Not: Cihazın tat ve koku karıştırmayan teknolojisi sayesinde dilediğiniz yemek kominasyonlarını gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

7. Tahinli Ballı Kek ve Pırasalı Mini Börek

7. Tahinli Ballı Kek ve Pırasalı Mini Börek

Elbette Anneler Günü'nü tatlısız düşünmek olmaz. Öğle yemeği veya çay saatine çok yakışacak bu ikili, annenizin tarif defterine kesin girecek.

Tahinli Ballı Kek

Malzemeler:

  • 1 su bardağı tam buğday unu

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

  • 1 yumurta

  • 1 çay bardağı süt

Yapılışı:

1. Bir karıştırma kabına yumurtayı kırıp çırpın. İçine balı, tahini ve sütü ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

2. Ayrı bir kapta tam buğday ununu, kabartma tozunu, tarçını ve vanilyayı karıştırın. Ardından kuru karışımı sıvı malzemelere yavaş yavaş ekleyerek iyice karıştırın.

3. Hazırladığınız harcı yağladığınız bir kalıba dökün, yüzeyini spatula ile düzleştirin ve Philips Çift Hazneli Airfryer’in büyük haznesine alarak 170 derecede 20 dakika pişirin.

4. Süre sonunda pişen keki dışarı alıp ılıtın ve üzerine ceviz serperek servis edin.

Pırasalı Börek

Malzemeler:

  • 2 adet yufka

  • 1 büyük pırasa (ince doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1Pırasayı ince ince doğrayın ve zeytinyağı ile 4-5 dakika soteleyin.

2. Yufkayı üçgenler halinde kesin. Her bir parçaya pırasalı içten koyun. Sigara böreği gibi sarın. Dilerseniz gül böreği şekli de verebilirsiniz.

3. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine yerleştirin. Üzerine bir miktar suyla ıslatılmış fırça gezdirin. Bu sayede üstü daha çıtır hale gelecektir.

4. 180 derecede 8-10 dakika pişirin. Üzeri kızarınca dışarı alın ve ister sıcak sıcak ister ılıtıp tüketin.

Afiyet olsun. 🧡

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Merlot Vinho
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