onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Aman Nazara Dikkat: Aşkınızı Sosyal Medyada Paylaşırken Dikkat Etmeniz Gereken 11 Şey

etiket Aman Nazara Dikkat: Aşkınızı Sosyal Medyada Paylaşırken Dikkat Etmeniz Gereken 11 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
05.05.2025 - 23:46

Ah şu sosyal medya... Bir bakıyorsunuz bugün mutluluk pozları, bir bakıyorsunuz yarın ayrılık çanları! Her şey dozunda güzel diyelim ve neden sosyal medya paylaşımlarınıza dikkat etmelisiniz açıklayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Çok fazla paylaşım yapmayın!

Her saniye aşkından ölüyorum tarzı yaptığınız paylaşımlar bir süre sonra takipçilerinize samimi gelmez ve onları fazla aşka boğabilirsiniz. Aşkınızı tabii ki de paylaşın ama arada mola vermek iyidir!

2. Fotoğrafı paylaşmadan önce mutlaka partnerinize sorun.

Partnerinizle olan fotoğrafınızı paylaşmadan mutlaka sorun ki bir anda kötü çıktığım fotoğrafı neden paylaşıyorsun kavgası ile gününüz mahvolmasın! Unutmayın ki sizin güzel bulduğunuz fotoğraf onun için felaket olabilir.

3. Konum etiketi iyi bir tercih değil...

Fotoğraf paylaşırken konum etiketi koymanızı pek tavsiye etmeyiz çünkü istenmeyen durumlara yol açabilir. Yol üstünden geçen bir tanıdığınız yanınıza uğrar ve hop romantik geceniz bozuldu! Gittiğiniz yerlerin konumu siz aşıklara kalsın.

4. Nazar boncuğu her zaman sizi kurtarmaz!

İsterseniz fotoğrafınıza bin tane nazar boncuğu koyun bazen o bile yetersiz kalır aşkınızı korumaya... Biz nazar diyelim, siz istediğini deyin ama çok fazla paylaşım yapıldıktan sonra edilen kavgalar maalesef ki gerçek...

5. Her şeyi paylaşmayın.

Biraz gizem her ilişkide iyidir. Bırakın insanlar nasıl bir çift olduğunuzu merak etsinler. Art ardına her detayı vererek yaptığınız paylaşımlar ancak ilişkinizi olumsuz etkiler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Dozunda filtre uygulayın!

Fotoğraflara filtre uygulandığında ayrı bir hava katıyor ve fotoğrafın büyüsünü oldukça artırıyor. Ne kadar filtre sevseniz de abartı uygulamak yüzünüzü bile bazen yok ediyor ve bu da komik bir duruma dönüşüyor.

7. Bu hikayenin mutlu olması gerekeni sizsiziniz!

Ne yaparsanız yapın, herkesi mutlu edemezsiniz. Çok severek yaptığınız bir paylaşım başkası için hiç öyle olmayabilir. Buna takılırsanız, ilişkinizi yaşayamazsınız. İlişkiniz beğeni sayısıyla ölçülebilecek bir şey değil!

8. Partnerinizin yaptığı her sürprizi paylaşmayın!

imgur.com

Partneriniz size çiçeği uzatır uzatmaz, fotoğrafını çekip sosyal medyaya koyma yarışına girmeyin. Bırakın, çiçeklerin tadını çıkarın. Yine hiçbir sevgi, sosyal medya ile ölçülmez. Ya da gördüğünüz hediyelerin neden sizde olmadığını kafaya takmayın.

9. "Throwback" yaparken dikkatli olun...

Hayatınızda biri varken eskilerden bir fotoğraf paylaşmak riskli olabilir. Hele anısı olan fotoğraf paylaşırsanız ve partneriniz bunu anlarsa vay halinize! Siz dikkatli olsanız da aniden gelen bir mesaj ortalığı karıştırabilir...

10. Özel hayatınız adı üstünde "özel" kalsın.

İlk buluşmanızdan, son buluşmanıza kadar an be an her buluşmayı saniye saniye... Ay, biz yazarken yorulduk! Siz de paylaşım yaparken yorulun. Takipçilerinize sürekli bir reality şov izletiyormuşsunuz gibi hissettirmeyin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Kavga sonrası hemen paylaşım yapmayın.

Kavgalar olur, barışılır, sıkıntı kalmaz... Fakat partnerinizle ilgili her şeyi silip, barışınca tekrardan sevgi pıtırcığına dönmeniz pek samimi olmayabilir! Bir süre sonra da ilişkinizi kimse ciddiye almaz, bunu kendinize yapmayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın