Aman Nazara Dikkat: Aşkınızı Sosyal Medyada Paylaşırken Dikkat Etmeniz Gereken 11 Şey
Ah şu sosyal medya... Bir bakıyorsunuz bugün mutluluk pozları, bir bakıyorsunuz yarın ayrılık çanları! Her şey dozunda güzel diyelim ve neden sosyal medya paylaşımlarınıza dikkat etmelisiniz açıklayalım!
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1. Çok fazla paylaşım yapmayın!
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2. Fotoğrafı paylaşmadan önce mutlaka partnerinize sorun.
3. Konum etiketi iyi bir tercih değil...
4. Nazar boncuğu her zaman sizi kurtarmaz!
5. Her şeyi paylaşmayın.
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6. Dozunda filtre uygulayın!
7. Bu hikayenin mutlu olması gerekeni sizsiziniz!
8. Partnerinizin yaptığı her sürprizi paylaşmayın!
9. "Throwback" yaparken dikkatli olun...
10. Özel hayatınız adı üstünde "özel" kalsın.
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11. Kavga sonrası hemen paylaşım yapmayın.
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