İlişkilerde İlk Yılın Önemi: Partnerinizle İlk Yılın Tadını Çıkarmak İçin 11 İpucu

İlişkinin ilk yılı birbirinizi bir yandan tanımaya çalışırken bir yandan da kendi alışkanlıklarınıza devam ettiğiniz bir yıl olarak geçer. İlk yıllar genellikle aşk dolu olsa da sonraki yılların da aynı tatta kalması için şunları mutlaka yapmalısınız: