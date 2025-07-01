Bize Bir Tatil Bütçesi Planla, Yaz Karakterini Ortaya Çıkartalım!
Valizin hazır mı? Yaz aylarında kimimiz deniz kum güneş üçlüsüne koşarken, kimimiz doğaya sığınıyor, kimimizse şehir şehir geziyor. Peki, sen hangi yaz karakterine daha yakınsın? Haydi gel, bütçeni nasıl planladığını söyle, biz de senin tatil ruhunu ortaya çıkaralım!
Hazırsan başlıyoruz👇🏻
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1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
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2. Yaşını da öğrenelim!
3. Tatil rotanı belirlerken hangi faktör daha önemli?
4. Otel seçerken “spa var mı, açık büfe nasıl” gibi detaylara çok dikkat eder misin?
5. Bir tatil planlarken en çok hangi unsurları göz önünde bulundurursun?
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6. Yazın kaç kez tatile gidiyorsun?
7. Tatil öncesi alışveriş yapacak mısın?
8. Yaz tatilinin süresi ne kadar olacak?
9. Son olarak, planladığın tatil ne kadar lüks olacak? Puanlar mısın? (1 hiç lüks aramam, 5 ultra lüks olmalı)
Kültürel yaz karakteri!
Doğa tutkunu yaz karakterisin!
Her şeyden her yerden keyif alan yaz insanı!
Konfor düşkünü!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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