Bize Bakım Rutininden Bahset, Bu Hafta Sonu Sana İlaç Gibi Gelecek Aktiviteyi Önerelim!
Herkesin cilt bakım rutini kendine özel. Bazılarımızın uzun rutinleri varken bazılarımızın daha kısa ve pratik bakım rutinleri var. Bakım rutinleri hem ruhu hem bedeni rahatlatmaya yardımcı oluyor. Sen bize bakım rutinini anlat, biz de sana bir aktivite önerelim!
1. Önce cinsiyetini öğrenelim mi?
2. Yaşını da seç lütfen!
3. Senin için bakım rutininde olmazsa olmaz nedir?
4. Bakımını yaptın, sonrasında kendini nasıl hissedersin?
5. Bakım ürünleri seçerken önceliğin nedir?
6. Cilt bakımında en çok kullandığın ürün hangisi?
7. Bakım rutinin ne kadar sürer?
8. Bakım yaparken ortamın nasıl olmalı?
9. Vücudun için bakım rutinin nasıl?
10. Hafta sonları bakım için kendine vakit ayırıyor musun?
Sen bu hafta sonu spaya gitmelisin!
Sen bu hafta sonu doğada yürüyüşe gitmelisin!
Sen bu hafta sonu evde film gecesi yapmalısın!
Sen bu hafta sonu arkadaşlarınla kahve içmeye gitmelisin!
