Bize Bakım Rutininden Bahset, Bu Hafta Sonu Sana İlaç Gibi Gelecek Aktiviteyi Önerelim!

Sen bakımı kendin için olduğu kadar çevren için de yapıyorsun aslında. O kadar sosyalsin ki bakım yapmak senin için bir zorunluluk gibi. Cilt bakımın temel temizlik ve nemlendirmeden oluşuyor. Saçın için de pratik temizlik ve şekillendirme ürünleri kullanıyorsun. Senin için önemli olan sosyalliğini bozmadan bakımın devamlı olmasını sağlamak. Çünkü bakımını yapıp hemen kendini dışarıya atmalısın. Senin için en iyi aktivite tabii ki arkadaşlarınla kahve içmeye gitmek.