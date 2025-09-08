onedio
Bize Bakım Rutininden Bahset, Bu Hafta Sonu Sana İlaç Gibi Gelecek Aktiviteyi Önerelim!

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
08.09.2025 - 17:02

Herkesin cilt bakım rutini kendine özel. Bazılarımızın uzun rutinleri varken bazılarımızın daha kısa ve pratik bakım rutinleri var. Bakım rutinleri hem ruhu hem bedeni rahatlatmaya yardımcı oluyor. Sen bize bakım rutinini anlat, biz de sana bir aktivite önerelim!

1. Önce cinsiyetini öğrenelim mi?

2. Yaşını da seç lütfen!

3. Senin için bakım rutininde olmazsa olmaz nedir?

4. Bakımını yaptın, sonrasında kendini nasıl hissedersin?

5. Bakım ürünleri seçerken önceliğin nedir?

6. Cilt bakımında en çok kullandığın ürün hangisi?

7. Bakım rutinin ne kadar sürer?

8. Bakım yaparken ortamın nasıl olmalı?

9. Vücudun için bakım rutinin nasıl?

10. Hafta sonları bakım için kendine vakit ayırıyor musun?

Sen bu hafta sonu spaya gitmelisin!

Cilt bakımında günlük temizleme, nemlendirme var. Ayrıca haftalık maskelerini de uyguluyorsun. Saçlarına da özen göstermeyi ihmal etmiyorsun ve çeşitli ürünlerle saçlarına da en iyi şekilde bakıyorsun. Vücudun için de düzenli peeling bakımından vazgeçmiyorsun. Tüm bu bakım rutinlerine bakarsak sen kendini şımartmayı çok seven birisin. Bakımdan sonra kendini tam da böyle hissediyorsun işte. O yüzden kendini şımartacağın bir spa günü, bu hafta sonu tam senlik!

Sen bu hafta sonu doğada yürüyüşe gitmelisin!

Senin cilt bakımın oldukça minimal. Yani asıl olarak temizlemeye ve nemlendirmeye odaklısın. Saçın için de olabildiğince hafif ürünleri tercih ediyorsun. Sen öyle uzun ve detaylı rutinler yerine daha şipşak bakımlar yapıyorsun. Yani bakım rutinin daha çok hızlı ve pratik şekilde. Bu bakımlara hem çok vakit harcamıyorsun hem de bakım yaptığın için kendini iyi hissediyorsun. Senin bu doğallığa yakınlığını tamamlayacak aktivite doğada nefes alabileceğin güzel bir yürüyüş bizce!

Sen bu hafta sonu evde film gecesi yapmalısın!

Senin önceliğin genelde konfor. Yani rahatlamayı çok seviyorsun, o yüzden de bakım yapmayı seviyorsun aslında. Cilt bakımında maskeler, serumlar, nemlendiriciler, yani her şey var. Saçın ve vücudun için de olabildiğince seni rahatlatacak bakımlara yöneliyorsun. Uzun ve detaylı bakımlar yapmayı seviyorsun çünkü sonrasında kendini hiç olmadığın kadar rahat hissediyorsun. Bu kadar rahatlığı seven biri için evde geçireceği film gecesinden daha güzeli mi var!

Sen bu hafta sonu arkadaşlarınla kahve içmeye gitmelisin!

Sen bakımı kendin için olduğu kadar çevren için de yapıyorsun aslında. O kadar sosyalsin ki bakım yapmak senin için bir zorunluluk gibi. Cilt bakımın temel temizlik ve nemlendirmeden oluşuyor. Saçın için de pratik temizlik ve şekillendirme ürünleri kullanıyorsun. Senin için önemli olan sosyalliğini bozmadan bakımın devamlı olmasını sağlamak. Çünkü bakımını yapıp hemen kendini dışarıya atmalısın. Senin için en iyi aktivite tabii ki arkadaşlarınla kahve içmeye gitmek.

