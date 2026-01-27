Bir X Kullanıcısının Evde Temizlik Ücretini Fazla Bulmasına Tepki Yağdı
Sosyal medyada son yıllarda en çok tartışılan konuların başında belli başlı hizmetler için istenen ücretler oluyor. Orhan Toker isimli bir X kullanıcısı da eve gelen temizlikçilerin 4 bin lira istemesine tepki gösterdi. Ayda 24 bin liradan hesaplayarak toplamda güzel para olduğunu savundu. Ancak tepkiler de gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şöyleydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir temizlikçi ellerinin halini paylaştı.
İşin ağırlığı hatırlatıldı.
Pek çok tepki geldi.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın