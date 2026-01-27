onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir X Kullanıcısının Evde Temizlik Ücretini Fazla Bulmasına Tepki Yağdı

Bir X Kullanıcısının Evde Temizlik Ücretini Fazla Bulmasına Tepki Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.01.2026 - 21:51

Sosyal medyada son yıllarda en çok tartışılan konuların başında belli başlı hizmetler için istenen ücretler oluyor. Orhan Toker isimli bir X kullanıcısı da eve gelen temizlikçilerin 4 bin lira istemesine tepki gösterdi. Ayda 24 bin liradan hesaplayarak toplamda güzel para olduğunu savundu. Ancak tepkiler de gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım şöyleydi.

Paylaşım şöyleydi.
twitter.com

Bir temizlikçi ellerinin halini paylaştı.

Bir temizlikçi ellerinin halini paylaştı.
twitter.com

İşin ağırlığı hatırlatıldı.

İşin ağırlığı hatırlatıldı.
twitter.com

Pek çok tepki geldi.

Pek çok tepki geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın