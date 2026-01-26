onedio
150 Liralık Modem İçin İndirim İsteyen Alıcı İlan Sahibini Çıldırttı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.01.2026 - 18:45

İhtiyacımız olmayan veya parasına ihtiyaç duyduğumuz eşyalar eskiden ikinci elcilere veya eskicilere satılırdı. İlan sitelerinde bireysel satışların önü açılınca sadece ev veya motorlu taşıtlar değil hemen hemen her şey bu sitelerde satışa sunulmaya başladı. Ancak her platformda olduğu gibi bu platformların da kendine has bazı tipleri var.

Bu tiplerden en çok karşımıza çıkanlardan bir ise "ölücü" diye tabir edilen müşteri tipi.

Bir ürünü veya hizmeti ederinin çok altında almak isteyenler bu tabirle anılıyor ve hemen hemen her yerde karşımıza çıkıyor.

Kerim C. isimli ilan sahibi ise kendisine gelen teklife isyan etti.

'İlanı geçen sene koyup unutmuşum ama hala duruyor 150 lira için aşağıya inemem benim ev 8. kat istersen balkondan atayım tutabilirsen kullan tutamazsan çöpe at.'

Böyle insanlarla karşılaşanların sesi oldu.

twitter.com

Herkes benzer hikayelerini paylaştı.

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
