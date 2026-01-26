150 Liralık Modem İçin İndirim İsteyen Alıcı İlan Sahibini Çıldırttı

İhtiyacımız olmayan veya parasına ihtiyaç duyduğumuz eşyalar eskiden ikinci elcilere veya eskicilere satılırdı. İlan sitelerinde bireysel satışların önü açılınca sadece ev veya motorlu taşıtlar değil hemen hemen her şey bu sitelerde satışa sunulmaya başladı. Ancak her platformda olduğu gibi bu platformların da kendine has bazı tipleri var.