150 Liralık Modem İçin İndirim İsteyen Alıcı İlan Sahibini Çıldırttı
İhtiyacımız olmayan veya parasına ihtiyaç duyduğumuz eşyalar eskiden ikinci elcilere veya eskicilere satılırdı. İlan sitelerinde bireysel satışların önü açılınca sadece ev veya motorlu taşıtlar değil hemen hemen her şey bu sitelerde satışa sunulmaya başladı. Ancak her platformda olduğu gibi bu platformların da kendine has bazı tipleri var.
Bu tiplerden en çok karşımıza çıkanlardan bir ise "ölücü" diye tabir edilen müşteri tipi.
Kerim C. isimli ilan sahibi ise kendisine gelen teklife isyan etti.
Böyle insanlarla karşılaşanların sesi oldu.
Herkes benzer hikayelerini paylaştı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
