Bir Şarkıcı Seç, Sana Onunla İlgili Az Bilinen Bir Bilgi Verelim!
Neredeyse her gün şarkılarını duyduğumuz şarkıcıların sanki her şeylerini ezbere biliyormuşuz gibi gelir. Ama işin aslı pek öyle değil. Sahne ışıklarının dışında bambaşka halleri var. Şimdi bir şarkıcı seçerek onunla ilgili sana pek bilinmeyen bir bilgi verelim!
Şimdi bir şarkıcı seç!
Minik Serçe aslında ziraat mühendisi olacaktı ama hayat onu şarkıcılığa yönlendirdi!
Müslüm Gürses'in asıl adı Müslüm Akbaş ama vereceğimiz bilgi sadece bu değil!
Şebnem Ferah'ın bu güçlü sesinin arkasında herhangi bir eğitim yok!
Sertab Erener, bir doğum günü vasıtası ile Minik Serçe tarafından tanındı! Nasıl mı? 👇
Teoman'ın şarkılarındaki derinlik nereden geliyor sanıyorsunuz?
Tarkan'ın çocukluğu Almanya'da geçti ve küçükken ilginç bir işi vardı...
Mabel Matiz'in ilk işi şarkıcılık değildi...
Ajda Pekkan başta şarkıcı değildi!
Candan Erçetin aslında meslek hayatına öğretmen olarak başlamış!
Gülşen'in lakabı aslında "Pijamalı Kız". Peki nereden geliyor bu lakap?
