Bir Şarkıcı Seç, Sana Onunla İlgili Az Bilinen Bir Bilgi Verelim!

Erener, Sezen Aksu'nun Memduh Paşa Yalısı'nda düzenlenen 1987'deki doğum günü partisine, partiyi organize eden kişi aracılığıyla solist olarak katıldı. Sezen Aksu, Erener'i ilk gördüğünde onun rüküşlüğüne takıldı ancak sesini çok beğenerek ona geri vokal olmasını teklif etti. Erener başta vokalist olmayı istememiş. Olay ise şöyle:

'Sezen Aksu bana vokalistlik teklifi yaptı. Kabul etmedim. Çünkü kendim zaten solisttim. Bir küme düşme olayı gibi geldi. Pozisyonum gereği, vokalist olmamam lazım diye düşünüyordum.'

Daha sonra, arkadaşı Levent Yüksel'in Aksu'yla yakınlığı üzerine Erener, Aksu'nun yanında geri vokallik yapmayı kabul etti!