article/comments
Bir Şarkıcı Seç, Sana Onunla İlgili Az Bilinen Bir Bilgi Verelim!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
26.08.2025 - 23:46

Neredeyse her gün şarkılarını duyduğumuz şarkıcıların sanki her şeylerini ezbere biliyormuşuz gibi gelir. Ama işin aslı pek öyle değil. Sahne ışıklarının dışında bambaşka halleri var. Şimdi bir şarkıcı seçerek onunla ilgili sana pek bilinmeyen bir bilgi verelim!

Şimdi bir şarkıcı seç!

Minik Serçe, İzmir Kız Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne devam etmiş ancak ikinci sınıfta okulu bırakmış.

Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in gerçek adının Müslüm Akbaş olduğunu ve gençlik yıllarında ekonomik sıkıntılar nedeniyle terzilik ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştığını pek çok kişi bilmez.

Türk rock müziğinin güçlü seslerinden Şebnem Ferah, konservatuvar eğitimi almamıştır. Kendi kendini geliştirerek ve yeteneğiyle müzikte zirveye ulaşmıştır.

Erener, Sezen Aksu'nun Memduh Paşa Yalısı'nda düzenlenen 1987'deki doğum günü partisine, partiyi organize eden kişi aracılığıyla solist olarak katıldı. Sezen Aksu, Erener'i ilk gördüğünde onun rüküşlüğüne takıldı ancak sesini çok beğenerek ona geri vokal olmasını teklif etti. Erener başta vokalist olmayı istememiş. Olay ise şöyle:

'Sezen Aksu bana vokalistlik teklifi yaptı. Kabul etmedim. Çünkü kendim zaten solisttim. Bir küme düşme olayı gibi geldi. Pozisyonum gereği, vokalist olmamam lazım diye düşünüyordum.'

Daha sonra, arkadaşı Levent Yüksel'in Aksu'yla yakınlığı üzerine Erener, Aksu'nun yanında geri vokallik yapmayı kabul etti!

Alternatif rock müziğin özgün ismi Teoman, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Şarkı sözlerindeki toplumsal gözlem ve felsefi derinlik, bu akademik geçmişiyle ilişkilendiriliyor!

'Megastar' lakaplı Tarkan'ın çocukluğunun Almanya'da geçtiğini ve ilk sahne deneyimlerini düğünlerde şarkı söyleyerek edindiğini biliyor muydunuz? Bu erken tecrübeler sayesinde sahne temellerini daha küçük yaşta atmayı başarmış.

Kendine özgü tarzı ve deneysel müzikleriyle dikkat çeken Mabel Matiz'in gerçek adının Fatih Karaca olduğunu ve İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup bir dönem doktorluk yaptığını biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz!

1963'te 'Ses' dergisinin sinema artisti yarışmasını kazanınca oyuncu olarak tanındı ve birkaç yıl boyunca sanat yaşamını şarkıcılık yerine oyunculuk odaklı bir şekilde ilerletti!

Hem akademik kariyeri hem de müzik alanındaki başarılarıyla dikkat çeken Candan Erçetin, Galatasaray Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapmış ve İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümünden yüksek lisans derecesi almış!

İlk albümünü çıkarmadan hemen önce bir klipte rol aldı: “Ay Bu Kız Beni Öldürecek.” Ardından 1996’da çıkan “Be Adam” albümünde pijamayla klip çekince basın ona bir süre “Pijamalı Kız” dedi. Lakabı da öyle kaldı!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
