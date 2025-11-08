onedio
Bir Öğretmen Öğrencilerinin Gezegenlerle İlgili Sınavda Verdiği Yanıtları Paylaşmasıyla Viral Oldu: “Satürüh”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.11.2025 - 22:51

@resadogretmen adlı Instagram hesabından öğrencilerine dair paylaşım yapan öğretmen viral oldu. Minik öğrencilerine sınavda gezegenlerle ilgili soru sormuştu. Ancak öğrencilerin yanıtları karşısında gülmemek elde değildi. Gelin birlikte görelim!

İşte detaylar 👇

Yaratıcılıkları sağ olsun diyelim.

Öğrencilerin yanıtları karşısında video üç milyonu aşkın izlenme aldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

