Bir Kişiyi İşe Almak İçin 1 Milyar Dolar Teklif Eder misiniz?

Galatasaray’ın Osimhen’e ödediği 75 milyon Euro, Türkiye için tarihi bir rekor. Ama bu rakam, günümüzdeki transfer çılgınlığının yanında mütevazı kalıyor. Çünkü artık “transfer”in anlamı değişti. Futbol sahalarından teknoloji laboratuvarlarına taşındı. Ve karşımızda şu soru: Bir kişi için 1 milyar dolar öder misiniz?

Bir kişiyi işe almak için 1 milyar dolar verir miydiniz? On yıl önce bu soru bir bilim kurgu filminin repliği gibi dururken, bugün Wall Street Journal’ın sayfalarında, teknoloji devlerinin yönetim katlarında fısıldanan bir gerçeğe dönüştü. Bir yanda yapay zekanın (AI) milyonları işsiz bırakacağı endişesiyle kaynayan bir dünya, diğer yanda ise tek bir bireyin yeteneği için adeta Monopoly parası gibi saçılan yüz milyonlar, hatta milyarlarca dolarlar...

Bu baş döndürücü tezatlık, kariyerinin başındaki her gencin zihninde dev bir soru işareti yaratıyor: Bu yeni oyunun kuralları ne? Ben bu oyunun neresindeyim?

Mark Zuckerberg’in OpenAI’nin baş araştırmacısı Mark Chen’e 1 milyar dolarlık teklifini yaptı. Bu teklif sadece retorik değildi. Wall Street Journal’ın aktardığına göre, Meta CEO’su gerçekten de bir kişiyi işe almak için milyar dolarları konuşuyordu. Ve bu konuşma yapılırken, aynı Zuckerberg başka bir hamle yapıyordu: 28 yaşındaki Alexandr Wang’ın Scale AI şirketini 14 milyar dolara satın alarak onu da bünyesine katıyordu.