Bir Kart Seç Evleneceğin Kişiyle Nerede Tanışacaksın Söyleyelim!
Bir Kart Seç Evleneceğin Kişiyle Nerede Tanışacaksın Söyleyelim!
Belki de uzun bir süredir evleneceğimiz kişiyi bekliyoruz. Aşık olmak ve delicesine sevmek için en doğru kişiyi bekleyip dururuz. Hayatımızın aşkıyla karşılaşma umuduyla her günü yaşarken onunla nerede karşılacağımız da bir bilinmezlik. Belki iş yerinde belki yurt dışında belki de eğlenirken...
Bir Kart Seç Evleneceğin Kişiyle Nerede Tanışacaksın Söyleyelim!
Haydiiii!
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Bir kart seçer misin?
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Sen evleneceğin kişiyle iş yerinde tanışacaksın!
Sen evleneceğin kişiyle başka bir ülkede tanışacaksın!
Sen evleneceğin kişiyle başka bir şehirde tanışacaksın!
Sen evleneceğin kişiyle eğitimle ilgili bir şeyde tanışacaksın!
Sen evleneceğin kişiyle arkadaş ortamında tanışacaksın!
Sen evleneceğin kişiyle gece eğlenirken tanışacaksın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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