Bir Kart Seç Evleneceğin Kişiyle Nerede Tanışacaksın Söyleyelim!

Bir gün, belki bir sabah uyanıp kahveni yudumlarken, belki de bir gece yıldızları seyrederken, hayatının aşkıyla tanışacağın o büyülü anı hayal et. Peki ya bu büyülü anın sınırlarını biraz daha genişletsek ve bu tanışmanın başka bir ülkede gerçekleşeceğini söylesek? Evet, evleneceğin kişiyle başka bir ülkede tanışacaksın! Hayatın seni nereye sürüklerse oraya gitmeye hazır ol, çünkü belki de bir sonraki uçuşun, belki de bir sonraki yolculuğun hayatının aşkını sana getirecek. Belki o kişiyle Paris'in romantik sokaklarında, belki İtalya'nın tarihi meydanlarında ya da belki de Japonya'nın hareketli şehir yaşamında karşılaşacaksın. Kim bilir belki de birlikte yeni bir dil öğrenirken, birbirinize aşık olacaksınız. Bir yabancı ülkede aşkı bulmak, belki de en beklenmedik anda, en beklenmedik bir yerde karşına çıkacak. Bu yüzden her zaman açık fikirli ol, çünkü hayat sana nerede bir sürpriz yapacağını asla bilemezsin. Unutma, aşk her yerde ve her zaman karşına çıkabilir. Yeter ki sen ona hazır ol!