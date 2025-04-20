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Netflix Hesabından Sorulan "Hangi Karakterle Randevuya Çıkmak İsterdin?" Sorusuna Gelen Cevaplar

Netflix Hesabından Sorulan "Hangi Karakterle Randevuya Çıkmak İsterdin?" Sorusuna Gelen Cevaplar

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.04.2025 - 23:29

Netflix kütüphanesinde bulunan yerli ve yabancı yapımlar büyük izlenme oranına erişiyor. Dizilerin yeni sezonunu büyük heyecanla beklerken, mini diziler ya da filmler de hafızamıza kazınıyor. 

Unutulmazlar arasına eklediğimiz karakterler için Netflix Türkiye hesabından 'Hangi karakterle randevuya çıkmak isterdin?' diye soruldu. Adminin sorduğu bu soruya birbirinden güzel cevaplar yağdı.

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Kütüphanesinde bulunan yapımların neredeyse tamamını izlediğimiz Netflix, birbirinden başarılı yapımlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Kütüphanesinde bulunan yapımların neredeyse tamamını izlediğimiz Netflix, birbirinden başarılı yapımlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Yerli ve yabancı yapımlarla izleyici karşısına çıkan Netflix'in izlenme oranları bir hayli yüksek. Sevilerek ve beğenilerek izlenen yapımlar için Netflix Türkiye X hesabının admini bir soru sordu.

Resmi hesaptan "Hangi karakterle randevuya çıkmak isterdin?" diye soruldu.

Resmi hesaptan "Hangi karakterle randevuya çıkmak isterdin?" diye soruldu.
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Ortaya birbirinden renkli yanıtlar çıktı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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