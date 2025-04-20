onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Gözünüzü Ekrandan Bir Dakika Bile Ayıramayacağınız 10 Sürükleyici Film Önerisi

Gözünüzü Ekrandan Bir Dakika Bile Ayıramayacağınız 10 Sürükleyici Film Önerisi

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.04.2025 - 08:01

Hafta sonu aksın gitsin istiyorsanız size 10 film önerisi ile geldik. Yapay zekaya 'Gözümüzü ekrandan bir dakika bile ayıramayalım' diye sorduk. İşte yapay zekanın önerilerine göre saatlerin nasıl geçtiğini anlayamayacağınız 10 sürükleyici hikaye...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Prisoners (2013) – Denis Villeneuve

1. Prisoners (2013) – Denis Villeneuve

Bir banliyö mahallesinde iki küçük kız çocuğu kaybolur. Polis başta şüpheliyi yakalasa da yeterli delil bulunamayınca serbest bırakır. Kızlardan birinin babası, adaleti kendi ellerine almaya karar verir. Sürükleyici atmosferi, karakterlerin psikolojik derinliği ve karanlık temalarıyla film, izleyiciyi hem duygusal hem de zihinsel olarak sarıp sarmalar. Finaline kadar tahmin edilemeyen olay örgüsüyle gerçek anlamda tüyleri diken diken eder.

2. Gone Girl (2014) – David Fincher

2. Gone Girl (2014) – David Fincher

Nick Dunne’un karısı Amy bir sabah gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Polis ve medya olaya yoğun şekilde odaklanırken, Nick’in davranışları onu bir numaralı şüpheli haline getirir. Ancak Amy’nin ortadan kayboluşu, sandığımızdan çok daha karmaşık bir planın parçasıdır. Film boyunca anlatıcı değişimleri, geri dönüşler ve zekice hazırlanmış kurgularla gerçeklik algınız sürekli test edilir. Gerilim ve gizem dozu her sahnede yükselir.

3. Oldboy (2003) – Park Chan-wook

3. Oldboy (2003) – Park Chan-wook

Bir adam hiçbir açıklama olmadan 15 yıl boyunca bir odada hapsedilir. Aniden serbest bırakıldığında, kim tarafından ve neden esir alındığını öğrenmek için bir intikam yolculuğuna çıkar. Ancak gerçek ortaya çıktıkça işler daha da karanlık ve trajik hale gelir. Film, psikolojik gerilim, intikam ve ahlaki sorgulamalar arasında çarpıcı bir denge kurar. Şok edici finaliyle adeta akıllara kazınır.

4. The Invisible Guest (Contratiempo) (2016) – Oriol Paulo

4. The Invisible Guest (Contratiempo) (2016) – Oriol Paulo

Genç ve başarılı bir iş insanı, sevgilisinin cesediyle bir otel odasında uyanır. Suçlu olmadığını iddia eder, ancak deliller onun aleyhinedir. Gerçeği ortaya çıkarmak için en iyi avukatla görüşmeye başlar ve olayları baştan anlatmaya koyulur. Her anlatımda yeni detaylar açığa çıkar ve izleyicinin tüm tahminleri boşa çıkar. Akıl oyunları ve ters köşelerle dolu bu film, her saniyesiyle dikkat ister.

5. Nightcrawler (2014) – Dan Gilroy

5. Nightcrawler (2014) – Dan Gilroy

Los Angeles’ta yaşayan işsiz Lou Bloom, gece haberlerinin peşinden koşan bağımsız bir kameraman olur. Kazaları, suç mahallerini ve vahşeti görüntüleyerek medyaya satar. Ancak hikâyeleri 'daha ilginç' kılmak için gerçekliğe müdahale etmeye başlar. Film, medya etiğini ve insan psikolojisinin karanlık yönlerini sorgulayan bir yapım. Jake Gyllenhaal’un performansı izleyiciyi koltuğa çiviler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Parasite (2019) – Bong Joon-ho

6. Parasite (2019) – Bong Joon-ho

Yoksul bir ailenin üyeleri, zengin bir ailenin evine birer birer sızarak çalışmaya başlar. Her biri farklı bir kimlikle bu ailenin hayatına entegre olur. Başta eğlenceli ve zekice başlayan olaylar, yerini gerilim dolu bir atmosfere bırakır. Sınıf ayrımı, fırsat eşitsizliği ve ahlaki sınırlar film boyunca çarpıcı bir şekilde işlenir. Son yarım saatlik bölüm adeta nefes keser.

7. The Prestige (2006) – Christopher Nolan

7. The Prestige (2006) – Christopher Nolan

İki sihirbaz arasındaki rekabet zamanla takıntıya dönüşür. Her biri diğerinden daha büyük bir numara yapmaya çalışırken, sınırları zorlayan kararlar alırlar. Hikâye ileri-geri anlatım tarzıyla gizemini korur ve her detay daha sonra önemli bir noktaya bağlanır. Bilim, illüzyon ve insan doğası üzerine derin temalar barındırır. Finaliyle sizi tekrar başa dönüp tüm ipuçlarını aramaya zorlar.

8. Coherence (2013) – James Ward Byrkit

8. Coherence (2013) – James Ward Byrkit

Bir grup arkadaş akşam yemeği için bir araya gelirken, gökyüzünde sıra dışı bir kuyruklu yıldız geçer. Bu doğa olayı, alternatif evrenlerin karışmasına neden olur. Gecenin ilerleyen saatlerinde her şey giderek daha garipleşir ve karakterler neyin gerçek olduğunu sorgulamaya başlar. Düşük bütçesine rağmen zekice yazılmış senaryosuyla izleyiciyi hipnotize eder. Sürekli değişen dinamikler sayesinde hiçbir sahne tahmin edilemez.

9. Wind River (2017) – Taylor Sheridan

9. Wind River (2017) – Taylor Sheridan

Bir kızılderili rezervasyonunda genç bir kızın cesedi bulunur. FBI’dan genç bir ajan ve yerel bir iz sürücü, davayı çözmek için birlikte çalışır. Sert doğa koşulları, sessiz topluluk yapısı ve geçmişteki sırlar olayları daha da zorlaştırır. Film, hem bir suç soruşturması hem de bir dram hikâyesi olarak güçlü bir etki yaratır. Gerilim duygusu sürekli yüksekte tutulur.

10. Inside Man (2006) – Spike Lee

10. Inside Man (2006) – Spike Lee

Bir banka soygunu en başından itibaren olağandışı şekilde gelişir. Soyguncular, rehinelerle birlikte içeride zaman geçirirken, dedektif olayın çözümüne odaklanır. Ancak bu sıradan bir soygun değildir; arkasında daha derin bir motivasyon ve yıllardır saklanan bir sır yatmaktadır. Film, gerilimi zekice kurgulanmış diyaloglar ve olay örgüsüyle inşa eder. Son sahnede taşlar yerine oturur ve izleyiciye “vay be” dedirtir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın