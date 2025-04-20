Gözünüzü Ekrandan Bir Dakika Bile Ayıramayacağınız 10 Sürükleyici Film Önerisi
Hafta sonu aksın gitsin istiyorsanız size 10 film önerisi ile geldik. Yapay zekaya 'Gözümüzü ekrandan bir dakika bile ayıramayalım' diye sorduk. İşte yapay zekanın önerilerine göre saatlerin nasıl geçtiğini anlayamayacağınız 10 sürükleyici hikaye...
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1. Prisoners (2013) – Denis Villeneuve
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2. Gone Girl (2014) – David Fincher
3. Oldboy (2003) – Park Chan-wook
4. The Invisible Guest (Contratiempo) (2016) – Oriol Paulo
5. Nightcrawler (2014) – Dan Gilroy
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6. Parasite (2019) – Bong Joon-ho
7. The Prestige (2006) – Christopher Nolan
8. Coherence (2013) – James Ward Byrkit
9. Wind River (2017) – Taylor Sheridan
10. Inside Man (2006) – Spike Lee
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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