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Tam 50 Yıl Geçmiş! Hababam Sınıfı Oyuncularının Şimdiki Halleri

Tam 50 Yıl Geçmiş! Hababam Sınıfı Oyuncularının Şimdiki Halleri

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.04.2025 - 23:11

Tam 50 yıl önce sinema salonlarını kahkahaya boğan, defalarca izlenmesine rağmen her seferinde aynı sıcaklığı ve tadı veren Hababam Sınıfı, artık sadece bir film değil, bir nostalji. Oyuncularının birçoğu aramızdan ayrılmış olsa da, her biri belleğimizde hâlâ o yaramaz, o sevimli halleriyle yaşıyor. Zaman, ekrandaki genç yüzleri epey değiştirmiş ama biz onları hep o eski hâlleriyle hatırlıyoruz. 

Şimdi gelin, bu unutulmaz serinin efsane kadrosunun bugünkü hâline birlikte bakalım. Bakalım yıllar onlara neler getirmiş, neler götürmüş…

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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın üzerinden tam 50 yıl geçti.

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın üzerinden tam 50 yıl geçti.

Her filmi hafızalarımızda yer edinen Hababam Sınıfı, geçtiğimiz gün 50. yılını kutladı ve hayatta olan Hababam Sınıfı oyuncuları tekrardan bir araya geldi. Oyuncular yıllar sonra filmde kullanılan sıralara oturup poz verdi.

İstanbul’da bulunan Adile Sultan Kasrı’nda kurulu Hababam Sınıfı Müzesi'nde nostaljik anlar yaşandı.

İstanbul’da bulunan Adile Sultan Kasrı’nda kurulu Hababam Sınıfı Müzesi'nde nostaljik anlar yaşandı.

Teoman Ayık, Ahmet Arıman, Ergun Sözen, Bülent İğdirlioğlu gibi isimler bir araya gelip röportaj verdi. 

Biz de Hababam Sınıfı oyuncularının şimdiki hallerini derledik!

Dilaver - Dilaver Gür

Dilaver - Dilaver Gür

Dilaver Gür, Hababam Sınıfı'nın önemli karakterlerinden Dilaver'i canlandırdı.

Şevket Hoca - Şevket Altuğ

Şevket Hoca - Şevket Altuğ

Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde kimya öğretmeni olan Şevket Altuğ, serinin devamında da yer aldı.

Kalem Şakir - Bülent İğdiroğlu

Kalem Şakir - Bülent İğdiroğlu

Kalem Şakir olarak izlediğimiz Bülent İğdiroğlu, Hababam Sınıfı serisinin unutulmaz isimlerinden.

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Postal Rıza - Ercan Gezmiş

Postal Rıza - Ercan Gezmiş

Ercan Gezmiş, orijinal serinin tüm filmlerinde rol aldı.

Hürrem Hoca - Perran Kutman

Hürrem Hoca - Perran Kutman

Perran Kutman, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da Hürrem rolüyle karşımıza çıktı.

Gamze - Yaprak Özdemiroğlu

Gamze - Yaprak Özdemiroğlu

Yaprak Özdemiroğlu, Hababam Sınıfı Güle Güle'de öğrenci olarak rol aldı.

Kikirik - Gazanfer Şener

Kikirik - Gazanfer Şener

Hababam Sınıfı'nda erketeye yatarak Mahmut Hoca'nın gelip gelmediğini kontrol eden Kikirik'i de unutmadık.

Teoman - Teoman Ayık

Teoman - Teoman Ayık

Teoman Ayık, Teoman karakteriyle filmde rol aldıktan sonra oyunculuğa ve solistliğe devam etti.

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Badi Ekrem - Şener Şen

Badi Ekrem - Şener Şen

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Badi Ekrem'i izlediğimiz ilk film oldu.

Hayta İsmail - Ahmet Arıman

Hayta İsmail - Ahmet Arıman

Hayta İsmail öylesine popüler oldu ki askere gittiğinde bile filmde rol aldı.

Ahmet - Ahmet Sezerel

Ahmet - Ahmet Sezerel

Hababam Sınıfı Uyanıyor'da rol alan Ahmet, hababama çalışkan öğrenci olarak gelmişti.

Kıvırcık Ömer - Talip Güran

Kıvırcık Ömer - Talip Güran

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'un kıvırcık lakaplı Ömer'i Talip Güran'ı da unutmamak lazım.

Sevda - Sevda Aktolga

Sevda - Sevda Aktolga

Sevda Aktolga, Hababam Sınıfı Tatilde ve Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmlerinde ayrı ayrı rol almıştı.

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Bilo Ağa - İlyas Salman

Bilo Ağa - İlyas Salman

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da Bilo Ağa'yı canlandıran İlyas Salman serinin Güle Güle bölümünde öğretmen olmuştu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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