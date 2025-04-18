Tam 50 Yıl Geçmiş! Hababam Sınıfı Oyuncularının Şimdiki Halleri
Tam 50 yıl önce sinema salonlarını kahkahaya boğan, defalarca izlenmesine rağmen her seferinde aynı sıcaklığı ve tadı veren Hababam Sınıfı, artık sadece bir film değil, bir nostalji. Oyuncularının birçoğu aramızdan ayrılmış olsa da, her biri belleğimizde hâlâ o yaramaz, o sevimli halleriyle yaşıyor. Zaman, ekrandaki genç yüzleri epey değiştirmiş ama biz onları hep o eski hâlleriyle hatırlıyoruz.
Şimdi gelin, bu unutulmaz serinin efsane kadrosunun bugünkü hâline birlikte bakalım. Bakalım yıllar onlara neler getirmiş, neler götürmüş…
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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın üzerinden tam 50 yıl geçti.
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İstanbul’da bulunan Adile Sultan Kasrı’nda kurulu Hababam Sınıfı Müzesi'nde nostaljik anlar yaşandı.
Dilaver - Dilaver Gür
Şevket Hoca - Şevket Altuğ
Kalem Şakir - Bülent İğdiroğlu
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Postal Rıza - Ercan Gezmiş
Hürrem Hoca - Perran Kutman
Gamze - Yaprak Özdemiroğlu
Kikirik - Gazanfer Şener
Teoman - Teoman Ayık
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Badi Ekrem - Şener Şen
Hayta İsmail - Ahmet Arıman
Ahmet - Ahmet Sezerel
Kıvırcık Ömer - Talip Güran
Sevda - Sevda Aktolga
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Bilo Ağa - İlyas Salman
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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