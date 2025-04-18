Tam 50 Yıl Geçmiş! Hababam Sınıfı Oyuncularının Şimdiki Halleri

Tam 50 yıl önce sinema salonlarını kahkahaya boğan, defalarca izlenmesine rağmen her seferinde aynı sıcaklığı ve tadı veren Hababam Sınıfı, artık sadece bir film değil, bir nostalji. Oyuncularının birçoğu aramızdan ayrılmış olsa da, her biri belleğimizde hâlâ o yaramaz, o sevimli halleriyle yaşıyor. Zaman, ekrandaki genç yüzleri epey değiştirmiş ama biz onları hep o eski hâlleriyle hatırlıyoruz.

Şimdi gelin, bu unutulmaz serinin efsane kadrosunun bugünkü hâline birlikte bakalım. Bakalım yıllar onlara neler getirmiş, neler götürmüş…