Bir Kamera, Bir Şehir: Filmlerle Efsaneleşen 10 Şehir

“Nothing very bad could happen to you there.”

1961 yapımı Breakfast at Tiffany’s, sadece bir film değil; New York’un stilize edilmiş bir rüyasıdır.

Blake Edwards’ın yönettiği, Truman Capote’nin romanından uyarlanan filmde Audrey Hepburn’ün canlandırdığı Holly Golightly, Fifth Avenue’de sabah kahvesiyle Tiffany vitrininin önünde durduğunda sinema tarihi yeniden yazılır.

New York, bu filmde sadece bir arka plan değil; Holly’nin özgürlük, arayış ve kaçış dolu hayatının ortağıdır.

Film boyunca Upper East Side sokakları, Central Park, apartman daireleri, partiler… hepsi birer karakter gibi davranır.

Bu şehir, tıpkı Holly gibi:

• Bir yandan ışıltılı, büyüleyici, zarif…

• Diğer yandan yalnız, kaçak, belirsiz…

“People do fall in love. People do belong to each other.”

“Because that’s the only chance anybody’s got for real happiness.”

Bu cümleyle film biterken New York’un içinde hâlâ yağmur yağıyordur. Ve biz biliriz ki, bu şehirde yağmur bile sinematografiktir.

Bu filmden sonra ne oldu?

Audrey Hepburn’ün küçük siyah elbisesi moda ikonu oldu, Tiffany & Co. turistik bir mekâna dönüştü, ama en çok da New York romantik yalnızlığın başkenti haline geldi.

Bugün bile yalnız gezginler için bir film gibi hissettiren şehir varsa, o hâlâ New York’tur.