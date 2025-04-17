Bir Kamera, Bir Şehir: Filmlerle Efsaneleşen 10 Şehir

“That Paris exists and anyone could choose to live anywhere else in the world will always be a mystery to me.”

Woody Allen’ın 2011 yapımı filmi Midnight in Paris, Paris’e sadece bir şehir olarak değil, bir zaman makinesi gibi bakmamıza neden oldu.

Film, modern bir Amerikalı yazar olan Gil’in, her gece 12’de kendini bir anda 1920’lerin Paris’inde bulmasıyla başlıyor. Ve o andan itibaren şehir, taş binalar ve Seine Nehri’nden çok daha fazlasına dönüşüyor: nostaljinin, sanatın ve hayalin vücut bulmuş hali.

Gil, Hemingway, Fitzgerald, Dali gibi sanatçılarla tanıştıkça, Paris de izleyicinin gözünde bir açık hava müzesine değil, canlı bir ruha dönüşüyor. Her köşesi sanatla, fikirle, aşkla dolu.

Bir sokak lambası, bir kitapçı vitrininde yansıyan ışık, bir caz kulübünün dar kapısı… Tüm bunlar, geçmişin büyüsünü bugünün yalnızlığına sızdırıyor.

Bu filmden sonra ne oldu?

Paris sadece Eyfel Kulesi veya Louvre ile değil; atmosferiyle, ışığıyla, geçmişe özlemle tanınır oldu. Film, Paris’i yeniden romantikleştirdi.

Filmle gelen turist sayısı artmadı belki, ama gelen turistin kafasında artık bir hayal versiyonu daha vardı: gece yarısı Paris’te zaman kayması yaşamak.