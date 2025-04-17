Bir Kamera, Bir Şehir: Filmlerle Efsaneleşen 10 Şehir
Bazı şehirler vardır, bir filmi izlediğiniz anda zihninize kazınır.
Paris bir replik olur, Tokyo bir bakış, İstanbul bir aksiyon sahnesi, New York bir kahve fincanının buğusu…
Çünkü sinema sadece hikâye anlatmaz; mekân yaratır.
Ayrıca bazı şehirler, bir filmle birlikte sadece haritada değil, kolektif hafızamızda da yer bulur.
İşte sinema tarihine geçmiş, filmlerle anılmış, sahneleriyle özdeşleşmiş 10 efsane şehir ve onları anlatan unutulmaz filmler.
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1. Paris – Midnight in Paris
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2. Roma – La Dolce Vita
3. New York – Breakfast at Tiffany’s
4. Tokyo – Lost in Translation
5. İstanbul – Skyfall & Crossing the Bridge
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6. Casablanca – Casablanca
7. Viyana – Before Sunrise
8. Los Angeles – La La Land
9. Mumbai – Slumdog Millionaire
10. Las Vegas – Viva Las Vegas: Parıltı, Hız ve Elvis’le Işıl Işıl Bir Şehir
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Sahnede Yaşayan Şehirler
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