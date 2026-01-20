Bir Kahve Alırken Bile Neden Bu Kadar Düşünüyoruz? Harcamalarımızla İlgili Duygusal Algılar Nasıl Oluşuyor?
Sadece bir kahve alacağımız zaman bile düşünüyoruz: “Evde yapsam daha ucuzdu”, “Bugün zaten çok harcadım”, “Buna gerçekten gerek var mıydı?”
İlginç olan şu ki aynı sorgulamayı çok daha pahalı harcamalarda her zaman yapmıyoruz. Aslında bu noktada devreye para değil, duygular giriyor. Harcamalarımız sadece bütçemizi değil, suçluluk duygumuzu, ödül ihtiyacımızı ve kendimize dair algımızı da yönetiyor.
Para harcama kararları sandığımızdan çok daha duygusal temellere dayanır.
Küçük harcamalar büyük harcamalardan daha fazla sorgulanabilir.
Suçluluk duygusu harcama algısının merkezinde yer alır.
Para ile değer kavramı zihnimizde iç içe geçmiştir.
Geçmiş deneyimler harcama kararlarımızı doğrudan etkiler.
Toplumsal normlar hangi harcamanın kabul edilebilir olduğunu belirler.
Ekonomik belirsizlik harcamalara karşı sürekli bir tetikte olma hali yaratıyor.
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
