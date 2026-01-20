Bir Kahve Alırken Bile Neden Bu Kadar Düşünüyoruz? Harcamalarımızla İlgili Duygusal Algılar Nasıl Oluşuyor?

Sadece bir kahve alacağımız zaman bile düşünüyoruz: “Evde yapsam daha ucuzdu”, “Bugün zaten çok harcadım”, “Buna gerçekten gerek var mıydı?”

İlginç olan şu ki aynı sorgulamayı çok daha pahalı harcamalarda her zaman yapmıyoruz. Aslında bu noktada devreye para değil, duygular giriyor. Harcamalarımız sadece bütçemizi değil, suçluluk duygumuzu, ödül ihtiyacımızı ve kendimize dair algımızı da yönetiyor.