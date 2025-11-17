Bir İçerik Üreticisi Kahkaha Attığı İçin Yakalanan Firari Şahıs Haberini Canlandırdı

Haber canlandırma bir zamanlar ana haber bültenlerinin ve realite şovların olmazsa olmazıydı. Bir olay yaşandığında farklı kişiler olayı basit bir şekilde canlandırır ve olayı destekleyecek içerikler üretirlerdi. Tabii ki yıllardır medyada rastlamadığımız canlandırma tekniğine sosyal medya sayesinde erişebiliyoruz. Röportaj Adam videolarından tanıdığımız Mehmet Kahraman Aydın'da firari olarak aranan ve polislerin sohbetine güldüğü için yakalanan şahsı canlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte viral olan o canlandırma videosu 📹
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haberi detayları şöyle;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın