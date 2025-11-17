onedio
Bir İçerik Üreticisi Kahkaha Attığı İçin Yakalanan Firari Şahıs Haberini Canlandırdı

Bir İçerik Üreticisi Kahkaha Attığı İçin Yakalanan Firari Şahıs Haberini Canlandırdı

17.11.2025 - 11:15

Haber canlandırma bir zamanlar ana haber bültenlerinin ve realite şovların olmazsa olmazıydı. Bir olay yaşandığında farklı kişiler olayı basit bir şekilde canlandırır ve olayı destekleyecek içerikler üretirlerdi. Tabii ki yıllardır medyada rastlamadığımız canlandırma tekniğine sosyal medya sayesinde erişebiliyoruz. Röportaj Adam videolarından tanıdığımız Mehmet Kahraman Aydın'da firari olarak aranan ve polislerin sohbetine güldüğü için yakalanan şahsı canlandırdı.

İşte viral olan o canlandırma videosu 📹

Haberi detayları şöyle;

Aydın'da 33 yıl hapis cezasıyla aranan firari şahıs, evinde arama yapan polislerin kendi aralarındaki muhabbetine saklandığı yerden kahkaha atınca yakalandı.

