Bir Haftada Üçüncü İptal! God Is An Astronaut Konseri İptal Edildi

'Programladığımız İstanbul performansımızın planlandığı gibi gerçekleşmeyecek olmasından dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.Performans için seyahat ettik ve gösteri için tamamen hazırlıklıydık. Ne yazık ki, kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı etkinlik ileri bir tarihe ertelendi.God Is An Astronaut, İrlandalı bir enstrümantal gruptur ve her zaman amacımız; sınırları aşarak insanları birbirine bağlayan atmosferik, sinematik müzik yaratmak olmuştur.Türk hayranlarımıza sürekli destekleri ve anlayışları için minnettarız. Umarız gelecekte güvenli ve pozitif bir ortamda herkes için performans sergilemek üzere geri dönebiliriz.'