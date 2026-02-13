Bir Haftada Üçüncü İptal! God Is An Astronaut Konseri İptal Edildi
İstanbul Zorlu PSM'de gerçekleştirilmesi planlanan God Is An Astronaut konserini bekleyenler için kötü haber geldi. Herhangi resmi bir açıklamanın yapılmadığı konserin iptal edildiği öğrenildi. Salı günü metal grupları Behemoth ve Survive to Prevail konserlerinin iptalleriyle birlikte üç gün içinde üçüncü konser iptali gerçekleşti.
Dünyaca ünlü İrlandalı post-rock grubunun İstanbul'da hayranlarıyla buluşması bekleniyordu.
Gruptan resmi açıklama geldi. İptal nedeni olarak "kontrol dışı nedenler" gösterildi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
