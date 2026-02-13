onedio
Bir Haftada Üçüncü İptal! God Is An Astronaut Konseri İptal Edildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.02.2026 - 13:07

İstanbul Zorlu PSM'de gerçekleştirilmesi planlanan God Is An Astronaut konserini bekleyenler için kötü haber geldi. Herhangi resmi bir açıklamanın yapılmadığı konserin iptal edildiği öğrenildi. Salı günü metal grupları Behemoth ve Survive to Prevail konserlerinin iptalleriyle birlikte üç gün içinde üçüncü konser iptali gerçekleşti.

Dünyaca ünlü İrlandalı post-rock grubunun İstanbul'da hayranlarıyla buluşması bekleniyordu.

Grup üyelerinin İstanbul'da olduğu ve konser için hazırlıkları tamamladıkları bilgileri gelmeye başlamıştı. Ancak öğlen saatlerinde biletlerini kontrol etmek için uygulamalara giren müzikseverler beklemedikleri bir durumla karşılaştı. Konserin iptal edildiği duyuruldu.

Gruptan resmi açıklama geldi. İptal nedeni olarak "kontrol dışı nedenler" gösterildi.

'Programladığımız İstanbul performansımızın planlandığı gibi gerçekleşmeyecek olmasından dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.Performans için seyahat ettik ve gösteri için tamamen hazırlıklıydık. Ne yazık ki, kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı etkinlik ileri bir tarihe ertelendi.God Is An Astronaut, İrlandalı bir enstrümantal gruptur ve her zaman amacımız; sınırları aşarak insanları birbirine bağlayan atmosferik, sinematik müzik yaratmak olmuştur.Türk hayranlarımıza sürekli destekleri ve anlayışları için minnettarız. Umarız gelecekte güvenli ve pozitif bir ortamda herkes için performans sergilemek üzere geri dönebiliriz.'

