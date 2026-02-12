onedio
Bir Efsanenin Çöküşü: FIFA'dan Adana Demirspor'a Bir Darbe Daha

Ali Can YAYCILI
12.02.2026 - 14:29

FIFA, 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verdi.

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verdi.

Adana Demirspor, ligde eksi 40 puanla son sırada bulunuyor. FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a daha önce de Kasım ayında 6 puan silme cezası vermişti. Adana ekibi Yine Eylül ayında da 6 puan silme cezası almıştı.

Kazım İlbasmış

Şu takımı ne hale getirdiler ne hesap veren var nede soran yazık