Super Bowl 2026'da Kostüm Olarak Kullanılan Çimler 5 Bin Dolardan Satışa Çıktı
Amerikan futbolundaki en büyük final olan ve gerek ünlülerin akın etmesi gerek devre arası şovlarıyla sporla ilgili olsun olmasın pek çok kişinin ilgisini çeken Super Bowl 2026 geride kaldı. Ancak organizasyonun siyasi ve sanatsal yankıları sürüyor. Devre arasında sahneye çıkan Bad Bunny'nin fon olarak kullandığı çalı kostümleri de popüler e-ticaret sitelerinde satışa sunuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Super Bowl 2026'da en çok dikkat çeken detaylardan biri de çalı kostümü giyen dansçılardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O sahnede yer alan kişiler giydikleri kostümleri popüler ticaret sitelerinde satışa sundu.
Tüm prova ve şov sürecinde yaklaşık 1300 dolar kazanan dansçılar bu hatıra kıyafetlerini 5 bin dolardan satışa sundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın