Super Bowl 2026'da Kostüm Olarak Kullanılan Çimler 5 Bin Dolardan Satışa Çıktı

Super Bowl 2026'da Kostüm Olarak Kullanılan Çimler 5 Bin Dolardan Satışa Çıktı

Oğuzhan Kaya
12.02.2026 - 13:42

Amerikan futbolundaki en büyük final olan ve gerek ünlülerin akın etmesi gerek devre arası şovlarıyla sporla ilgili olsun olmasın pek çok kişinin ilgisini çeken Super Bowl 2026 geride kaldı. Ancak organizasyonun siyasi ve sanatsal yankıları sürüyor. Devre arasında sahneye çıkan Bad Bunny'nin fon olarak kullandığı çalı kostümleri de popüler e-ticaret sitelerinde satışa sunuldu.

Super Bowl 2026'da en çok dikkat çeken detaylardan biri de çalı kostümü giyen dansçılardı.

Tüm prova ve şov sürecinde yaklaşık 1300 dolar kazanan dansçılar bu hatıra kıyafetlerini 5 bin dolardan satışa sundu.

