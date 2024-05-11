Bir Dürümcünün Kendisine Gelen Yorumlara Verdiği Efsane Cevaplar Gülmekten Kırdı Geçirdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6zC2O...
Ülkemiz mizahın cenneti. Her an her konuda birbirinden komik şakalar yapabiliyoruz. Bu durum, Türk insanının mizah anlayışının ne kadar geniş ve zengin olduğunu gösteriyor. Her ne kadar bazen zor zamanlar yaşasak da, çoğu zaman bu durumaların üstesinden de mizahla gelmeye çalışıyoruz.
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Bir dürümcünün, kendisine gelen yorumlara verdiği birbirinden komik cevaplar sosyal medyada dikkat çekti.
Kısa sürede viral olan o cevaplar için "Okurken bir porsiyon döner yemiş kadar oldum." yorumları yapıldı.
İşte o video;
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