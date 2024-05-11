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Bir Dürümcünün Kendisine Gelen Yorumlara Verdiği Efsane Cevaplar Gülmekten Kırdı Geçirdi

Bir Dürümcünün Kendisine Gelen Yorumlara Verdiği Efsane Cevaplar Gülmekten Kırdı Geçirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 16:35

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Ülkemiz mizahın cenneti. Her an her konuda birbirinden komik şakalar yapabiliyoruz. Bu durum, Türk insanının mizah anlayışının ne kadar geniş ve zengin olduğunu gösteriyor. Her ne kadar bazen zor zamanlar yaşasak da, çoğu zaman bu durumaların üstesinden de mizahla gelmeye çalışıyoruz.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6zC2O...
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Bir dürümcünün, kendisine gelen yorumlara verdiği birbirinden komik cevaplar sosyal medyada dikkat çekti.

Bir dürümcünün, kendisine gelen yorumlara verdiği birbirinden komik cevaplar sosyal medyada dikkat çekti.

Kısa sürede viral olan o cevaplar için "Okurken bir porsiyon döner yemiş kadar oldum." yorumları yapıldı.

Kısa sürede viral olan o cevaplar için "Okurken bir porsiyon döner yemiş kadar oldum." yorumları yapıldı.

İşte o video;

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