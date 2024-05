Bir Dürümcünün Kendisine Gelen Yorumlara Verdiği Efsane Cevaplar Gülmekten Kırdı Geçirdi

Ülkemiz mizahın cenneti. Her an her konuda birbirinden komik şakalar yapabiliyoruz. Bu durum, Türk insanının mizah anlayışının ne kadar geniş ve zengin olduğunu gösteriyor. Her ne kadar bazen zor zamanlar yaşasak da, çoğu zaman bu durumaların üstesinden de mizahla gelmeye çalışıyoruz.