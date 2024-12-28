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İlk Kez Waffle Yiyen Bilal’in O Anları Öğretmeni Tarafından Kaydedildi

İlk Kez Waffle Yiyen Bilal’in O Anları Öğretmeni Tarafından Kaydedildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.12.2024 - 14:36

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Bir köy okulunda çekildiği tahmin edilen görüntüler izleyenlerin kalbini eritti. Küçük Bilal hayatında ilk kez waffle yedi. Bilal’in o anları öğretmenleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İştahla waffleını yiyen Bilal adeta kendisinden geçti.

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X’te ‘@GaGa_Haber’ isimli kullanıcı Bilal isimli öğrencinin waffle ile tanışmasına dair bir video paylaştı.

X’te ‘@GaGa_Haber’ isimli kullanıcı Bilal isimli öğrencinin waffle ile tanışmasına dair bir video paylaştı.

Bir köy okulunda çekildiği tahmin edilen görüntülerde Bilal’in iştahla waffle yemesi ve yüzüne yansıya mutluluğu kalpleri eritti.

Bir köy okulunda çekildiği tahmin edilen görüntülerde Bilal’in iştahla waffle yemesi ve yüzüne yansıya mutluluğu kalpleri eritti.

İşte o video 🫶

Videoya gelen yorumlar ise şöyle oldu 👇

Videoya gelen yorumlar ise şöyle oldu 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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