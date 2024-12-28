İlk Kez Waffle Yiyen Bilal’in O Anları Öğretmeni Tarafından Kaydedildi

Bir köy okulunda çekildiği tahmin edilen görüntüler izleyenlerin kalbini eritti. Küçük Bilal hayatında ilk kez waffle yedi. Bilal’in o anları öğretmenleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İştahla waffleını yiyen Bilal adeta kendisinden geçti.
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X’te ‘@GaGa_Haber’ isimli kullanıcı Bilal isimli öğrencinin waffle ile tanışmasına dair bir video paylaştı.
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Bir köy okulunda çekildiği tahmin edilen görüntülerde Bilal’in iştahla waffle yemesi ve yüzüne yansıya mutluluğu kalpleri eritti.
İşte o video 🫶
Videoya gelen yorumlar ise şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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