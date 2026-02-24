onedio
Binlerce Kullanıcının Telefonuna Gelen Gizemli SMS'in Sırrı Çözüldü

Binlerce Kullanıcının Telefonuna Gelen Gizemli SMS'in Sırrı Çözüldü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.02.2026 - 06:09

İran’da telefon kullanıcılarına gelen, 'ABD Başkanı eylem adamıdır. Bekleyip görelim' şeklindeki kısa mesajın, reklam amaçlı toplu mesaj atılan bir sistemin hacklenmesi sonucu atıldığı ortaya çıktı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, gündüz saatlerinde bilinmeyen bir numaradan birçok telefon kullanıcısına ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili SMS geldi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, gündüz saatlerinde bilinmeyen bir numaradan birçok telefon kullanıcısına ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili SMS geldi.

Reklam amaçlı toplu mesaj atılan bir sistemin hacklenmesi sonucu gönderilen SMS’de 'ABD Başkanı eylem adamıdır. Bekleyip görelim.' ifadeleri yer alırken, kısa mesajın 50 bin aboneye iletildiği ortaya çıktı.

Donald Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Caine'in 'İran'la savaşa karşı olduğu' iddiasını yalanladı!

ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in 'İran'la savaşa karşı olduğu' yönündeki iddiaların tamamen yalan olduğunu belirterek, 'anlaşma sağlanamaması halinde İran için sonucun kötü olacağı' uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Caine ile ilgili haberlere karşılık verdi. Trump, 'İran'la savaşa karşı olduğu' iddia edilen Caine için, 'Yalan haber medyasında, General Caine'in İran'la savaşa girmeye karşı olduğu yönünde haberler dolaşmaktadır. Bu haberler yüzde yüz yanlıştır.' ifadelerini kullandı.

İran'la ilgili kararın kendisine ait olduğunu ve bu ülkeye saldırma yönünde bir karar alırsa Caine'in buna uyarak çok iyi bir şekilde orduyu yöneteceğini belirten Trump, 'General Caine, hepimiz gibi savaş görmek istememektedir ancak İran'a karşı askeri düzeyde bir karar alınırsa, bunun kolayca kazanılacağı görüşündedir.' yorumunu yaptı.

ABD Başkanı, Tahran yönetimine de 'Kararı veren benim, anlaşma olmasını tercih ederim ama anlaşma olmazsa o ülke ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olacak.' değerlendirmesinde bulundu.

ABD Genelkurmay Başkanı Caine'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı olası bir askeri harekatın uzun süreli bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyardığı öne sürülmüştü.

Axios haber sitesinin görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberde Caine'in Trump’a İran’a yapılacak saldırının önemli riskler taşıyabileceğini aktardığı iddia edilmişti.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
