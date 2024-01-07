Binler Kültürün ve Medeniyetin Kucaklaştığı Şehir: Diyarbakır Gezi Rehberi
Binler Kültürün ve Medeniyetin Kucaklaştığı Şehir: Diyarbakır Gezi Rehberi
“Doğunun Parisi”, Çin Seddinden sonra dünyanın en uzun surlarına sahip ve her yerinden adeta tarihin yeşerdiği Diyarbakır’dayız bu yazıda sevgili okur. Avcı toplayıcılıktan ilk yerleşik hayata geçen insanlardan günümüze kalan ve her yeni medeniyetle kendine ekleme yapan Diyarbakır'ı gelin daha da yakından inceleyim.
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1. Diyarbakır hakkında…
2. Diyarbakır’da gezilecek yerler
2.1 Diyarbakır Surları
2.2 Zerzevan Kalesi
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2.3 Hasan Paşa Hanı
2.4 Dağ Kapı (Harput Kapı)
2.5 Malabadi Köprüsü
2.6 Zinciriye Medresesi
2.7 Hevsel Bahçeleri
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3. Diyarbakır’da nerede kalınır?
3.1 New Garden Hotel Diyarbakır
3.2 Hasuni Taş Hotel
3.3 Anemon Diyarbakır Otel
4. Diyarbakır’ın ünlü yemekleri
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5. Diyarbakır’da nerede yemek yenir?
5.1 Doğan Sofra Salonu
5.2 Tek Kapı Ciğercisi
5.3 Nasır Usta Adana Kebapçısı
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6. Diyarbakır festivalleri
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