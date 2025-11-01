Beyaz Yakalı Kavramı Ne Zaman Ortaya Çıktı? 10 Maddede Beyaz Yakanın Tarihi
Ofis ışıklarının hiç sönmediği, kahve makinelerinin sabah 08:00’den akşam 20:00’ye kadar çalıştığı modern dünyada beyaz yakalı olmak adeta yeni bir kimlik haline geldi. Peki ama bu kavram aslında nereden geldi? Her gün masa başına oturup sunumlara, toplantılara ve sonsuz e-postalara gömülmemize neden olan bu çalışma kültürü nasıl doğdu? Gelin, beyaz yakalı kavramının ortaya çıkışından bugüne uzanan tarihini yakından inceleyelim!
1. Beyaz yaka kavramının kökeni 1930’lu yıllara uzanıyor.
2. Beyaz yakalılar sanayi devriminin ardından sahneye çıktı.
3. 20. yüzyıl başlarında beyaz yakalılık bir statü göstergesine dönüştü.
4. Kadınların iş gücüne katılımı beyaz yakalı kültürü hızla büyüttü.
5. Ofis teknolojilerinin gelişmesi beyaz yakalılığın kaderini değiştirdi.
6. 1980’lerde şirket kültürü beyaz yakalıları küresel bir figüre dönüştürdü.
7. Türkiye’de beyaz yakalılık 1990’larda ivme kazandı.
8. Beyaz yakalı olmak zamanla konfor değil stresle anılmaya başlandı.
9. Dijital çağ beyaz yakalıların iş tanımını kökten değiştirdi.
10. Pandemi sonrası hibrit ve uzaktan çalışma dönemi başladı.
