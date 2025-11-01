Beyaz Yakalı Kavramı Ne Zaman Ortaya Çıktı? 10 Maddede Beyaz Yakanın Tarihi

1900’lerin başlarında ofiste çalışmak, toplumda saygın bir iş olarak görülüyordu. Fabrika zemininde ter dökmek yerine takım elbise ve daktilo başında çalışmak, düzenli gelir, daha az fiziksel yorgunluk ve şehirli bir yaşam anlamına geliyordu. Tüm bu durum beyaz yakalıların kendilerini işçi sınıfından daha üstte konumlandırmalarına neden oldu. Bu statü farkı, özellikle Amerika’da sınıfsal ayrışmayı derinleştirdi. Temiz iş algısı, ofis ortamının bir prestij simgesi haline gelmesini sağladı. Bir nevi, kartvizitlerdeki unvanlar toplumsal konum göstergesi oldu diyebiliriz.