Beyaz TV’de Spikerlik Yapan Merve Ahu Sarı Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınmış!
Bazı ünlü isimlere yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında Osman Gökçek’in sahibi olduğu Beyaz TV’nin spikerlerinden Merve Ahu Sarı’nın Jandarma tarafından geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı, daha sonra kısa süre içinde de serbest kaldığı ortaya çıktı. Bugün sabah saatlerinde de Show TV'den Ela Rümeysa Cebeci, Beyaz TV'den Hande Sarıoğlu ve eski Habertürk Spikeri Merve Acet gözaltına alınmıştı.
Ünlü TV spikerlerine uyuşturucu operasyonunun ardından Beyaz TV'de spikerlik yapan Merve Ahu Sarı'nın geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı ortaya çıktı.
