Beyaz TV’de Spikerlik Yapan Merve Ahu Sarı Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınmış!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.12.2025 - 14:08 Son Güncelleme: 05.12.2025 - 16:15

Bazı ünlü isimlere yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında Osman Gökçek’in sahibi olduğu Beyaz TV’nin spikerlerinden Merve Ahu Sarı’nın Jandarma tarafından geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı, daha sonra kısa süre içinde de serbest kaldığı ortaya çıktı. Bugün sabah saatlerinde de Show TV'den Ela Rümeysa Cebeci, Beyaz TV'den Hande Sarıoğlu ve eski Habertürk Spikeri Merve Acet gözaltına alınmıştı.

Ünlü TV spikerlerine uyuşturucu operasyonunun ardından Beyaz TV'de spikerlik yapan Merve Ahu Sarı'nın geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Ekranların ünlü spikerleri bugün gözaltına alındı. Show TV'den Ela Rümeysa Cebeci, Beyaz TV'den Hande Sarıoğlu ve eski Habertürk Spikeri Merve Acet uyuşturucu kullanma iddiası ile gözaltına alındı. 

Melih Gökçek’in oplu Osman Gökçek’in sahibi olduğu Beyaz TV'de Doğru Yer Doğru Zaman programında spikerlik yapan Merve Ahu Sarı'nın da geçtiğimiz hafta uyuşturucu operasyonu ile gözaltına alındığı, sonrasında aynı gün yapılan işlemlerin ardından serbest kaldığı ortaya çıktı. 

Halk TV’de yer alan habere göre; Bazı televizyon kanallarının üst düzey yöneticilerinin de aynı dosya kapsamında haklarında soruşturma olduğu öğrenildi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
