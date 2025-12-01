onedio
Beslenme Tarzına Göre Sen Aslında Hangi Sağlıklı Yemek Türüsün?

Beslenme Tarzına Göre Sen Aslında Hangi Sağlıklı Yemek Türüsün?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
01.12.2025 - 19:01

Genellikle sağlıklı yemek türleri yağsız, tuzsuz ve buharda pişirilen yemekler olarak bilinir ama biz bu algıyı yıkmaya geldik! Renkli karakterinle örtüşen sağlıklı yemekler de var, emin olabilirsin.

Sen hangi sağlıklı yemeksin?

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Başlayalım! Aniden acıktığını hissettin. Elin ilk neye gidiyor genelde?

4. Gece acıkmalarında ne yiyorsun?

5. Şimdi sağlıklı gördüğün bir yemek seçer misin?

6. Sebze seçimini merak ettik! Favori sebzeni seçer misin?

7. Evde en son nasıl bir yemek yaptın?

8. Dürüst ol: Kalori hesabı yapıyor musun?

9. Sence bir yemeği sağlıklı yapan şey ne?

10. Son sorudayız! Şöyle en alasından Adana kebap geldi önüne. İçecek olarak ne alırsın?

Airfryer'da pişen sebze ve et!

İnsanların sağlıklı yemekten kastı yağsız tuzsuz yemek oluyor genelde ama bu doğru bilinen yanlışlardan biri. Gayet de az yağ, bol baharat ve çok malzeme ile sağlıklı yemekler pişebilir. Sen seçimlerine göre Airfryer'da pişen et ve sebze gibisin! Doyurucu, sağlıklı, vücudun ihtiyaç duyduğu her şeyi barındıran ve kolay kolay acıktırmayan bir yemek türüsün!

Akdeniz salatası gibisin!

Zeytinyağı, hafif tuz, biraz limon… Sen net çizgileri olan, sade ama etkili bir enerji taşıyorsun. Abartmayı sevmiyorsun. Bir iş yapılacaksa düzgün yapılır diyorsun. Kimseyi yormadan, kimseyi germeden ilerleyen ama ortama da bir kalite katan kişilerdensin. Akdeniz salatası gibi ferah, doyurucu ve lezzetli biri misin? Kesinlikle. Minimal, temiz ve düzenli. Karmaşaya gelemeyen ama masaya hep iyi bir tat bırakan biri gibisin.

Sebze dolu bir kase!

Sebze yemeyi sevmeyen biri, hayatın pek çok lezzetini kaçırıyor demektir... Seçimlerine baktığımızda sen brokoli, mısır, havuç, domates, nohut ve daha pek çok sebzenin olduğu bir sebze kasesi gibisin! Tabii arada fasulye, bulgur, avokado ve ıspanak da olabilir, yalnızca sebze değil! Verdiğin cevaplar senin ne kadar sağlıklı olduğunu gösteriyor. Tabii arada kaçamaklar da yapabiliyorsun ama çok normal bir şey bu. İnsanız ve canımız çekiyor sonuçta!

Yeşil mercimek yemeği gibisin!

Hangi sağlıklı yemek türü olduğunu düşündük ve gerçekten yeşil mercimek yemeği olduğunu düşündük! Bu yemeği hangi türe koyarsın bilmiyoruz ama biz besleyici, doyurucu, vitamin ve protein dolu bir yemek kategorisine koyuyoruz! Ne ararsan var yani. Eskiler buna 'kara şimşek' derdi ama biz en sağlıklı yemek demeyi tercih ediyoruz!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
