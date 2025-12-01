Beslenme Tarzına Göre Sen Aslında Hangi Sağlıklı Yemek Türüsün?
Genellikle sağlıklı yemek türleri yağsız, tuzsuz ve buharda pişirilen yemekler olarak bilinir ama biz bu algıyı yıkmaya geldik! Renkli karakterinle örtüşen sağlıklı yemekler de var, emin olabilirsin.
Sen hangi sağlıklı yemeksin?
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Başlayalım! Aniden acıktığını hissettin. Elin ilk neye gidiyor genelde?
4. Gece acıkmalarında ne yiyorsun?
5. Şimdi sağlıklı gördüğün bir yemek seçer misin?
6. Sebze seçimini merak ettik! Favori sebzeni seçer misin?
7. Evde en son nasıl bir yemek yaptın?
8. Dürüst ol: Kalori hesabı yapıyor musun?
9. Sence bir yemeği sağlıklı yapan şey ne?
10. Son sorudayız! Şöyle en alasından Adana kebap geldi önüne. İçecek olarak ne alırsın?
Airfryer'da pişen sebze ve et!
Akdeniz salatası gibisin!
Sebze dolu bir kase!
Yeşil mercimek yemeği gibisin!
