Beşiktaş - Lausanne Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi? Beşiktaş - Lausanne Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.08.2025 - 13:22

BeşiktaşUEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçına bu akşam çıkacak. Siyah beyazlı takım, İsviçre temsilcisi Lausanne'in konuğu olacak. Deplasmanda oynanacak olan bu maç, taraftarlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Lausanne Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler belli oldu.

Peki Beşiktaş, Lausanne maçı ne zaman, hangi kanalda?

Beşiktaş Lausanne Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 257. kez ter dökecek. UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Lausanne ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Lausanne maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.15'te oynanacak. Karşılaşma,  Stade de la Tuiliere’de oynanacak.

Beşiktaş Lausanne Maçı Hangi Kanalda?

Beşiktaş Lausanne maçı canlı olarak S Sport ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar, S Sport ekranlarından karşılaşmayı takip edebilecek. Fakat S Sport, ücretsiz yayın veren bir kanal değildir.

S Sport Şifreli mi?

S Sport şifreli bir yayın platformudur. Dolayısıyla uydu ve televizyonda yoktur. Mücadeleyi izleyebilmek için S Sport Plus'a üye olup aylık ve yıllık paket almanız gerekir. 

S Sport Plus Üyelik Ücreti

S Sport Plus Aylık Paket ücreti: 279 TL

S Sport Plus Yıllık Paket ücreti: 1799 TL

Yıllık paket alındığında, aylık ücreti 149,90 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliyor.

S Sport frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Pozisyon: TP34 42°E

Frekans: 11853 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s

Modülasyon: DVB-S2

S Sport

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

S Sport2

TV+ 78. Kanal

TiviBu 74. Kanal

Kablo TV 241. Kanal

S Sport Plus Nasıl İzlenir?

Aşağıdaki cihazlarınızdan S Sport Plus'a abone olarak izleyebilirsiniz:

  • Android TV

  • Apple TV cihazı

  • Google Chromecast cihazı

  • LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV’ler

  • Samsung Tizen 3.0 (2017 yılı ve üzeri üretim) Smart TV’ler

  • Vestel ve Regal (2018 yılı ve üzeri üretim) Smart TV’ler

  • Arçelik – Grundig – Beko (2019 ve sonrası üretilen Smart TV’ler)

  • Vestel Android Smart TV

  • Philips Android Smart TV

  • Sony Android Smart TV

  • Toshiba Android Smart TV

  • Xiaomi Mi Box ve Mi Stick cihazı

  • Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları

