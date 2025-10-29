onedio
Belçim Bilgin'in Oğlu Rodin'in Babası Yılmaz Erdoğan'a Olan Benzerliği Dikkatlerden Kaçmadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.10.2025 - 16:24

Bağlantı Hatası filmiyle sinemaya geri dönen Belçim Bilgin'e gecede Yılmaz Erdoğan'la evliliğinden kucaklarına aldığı oğulları Rodin eşlik etti. 

'Oyunculuk düşünmüyorum. Futbolcu olmayı hedefliyorum. Şu anda Ayazağaspor'dayım. Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Allah, nasip ederse profesyonel futbolcu olacağım' şeklinde konuşan Rodin'in babasına olan benzerliği dikkat çekti.

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin, 2006 yılında evlenmiş, çift Türkiye’nin magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Çiftin oğulları Rodin Nazım Erdoğan'ın 2010 yılında dünyaya gelmesinin ardından evlilikleri de uzun süre devam etmişti.

Evlilikleri 2018 yılında son bulsa da, her iki taraf da boşanmayı “sevgi ve saygı dolu bir şekilde” noktaladıklarını ifade etmiş ve oğulları Rodin’in hayatında her iki ebeveyn de aktif olarak yer almaya devam etmişti.

Belçim Bilgin'e son filminin galasında oğlu Rodin eşlik etti.

Anne-oğul, kırmızı halıda birlikte objektiflere poz verdi. 15 yaşındaki Rodin'in son hali ve babası Yılmaz Erdoğan'a olan benzerliği dikkat çekti.

