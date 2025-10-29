Belçim Bilgin'in Oğlu Rodin'in Babası Yılmaz Erdoğan'a Olan Benzerliği Dikkatlerden Kaçmadı!
Bağlantı Hatası filmiyle sinemaya geri dönen Belçim Bilgin'e gecede Yılmaz Erdoğan'la evliliğinden kucaklarına aldığı oğulları Rodin eşlik etti.
'Oyunculuk düşünmüyorum. Futbolcu olmayı hedefliyorum. Şu anda Ayazağaspor'dayım. Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Allah, nasip ederse profesyonel futbolcu olacağım' şeklinde konuşan Rodin'in babasına olan benzerliği dikkat çekti.
Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin, 2006 yılında evlenmiş, çift Türkiye’nin magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.
Belçim Bilgin'e son filminin galasında oğlu Rodin eşlik etti.
