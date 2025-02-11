Beden Algısı, Başarı ve İlkel Zihin

Değiştiremeyeceği koşullar nedeniyle “sorunlu” fizyolojik özelliklere sahip biri kendini doğuştan mağlup ilan etmeli midir? “Güzel” olarak dünyaya geldiği için kendini her konuda “önde, başarılı, üstün” gören ve ötekilerin de bunu onayladığı o ilkel zihniyet meselesi…

Onları sosyal mecralarından tanırsınız: “Ben, ben, ben” diye bağırırlar. Tüm bunları körükleyen kapitalist sistem ve en elverişli maşası olan medya. “Güzel” olmayana pek fazla başarı şansı tanımayan sektörler. Onlardan şikâyet edip yine onların zihniyetiyle davranan insanlarımız. Toplumsal yargıyla “güzel” kabul edilenlerin, halo etkisiyle yaptıkları ettiklerinin de güzel/başarılı kabul edilmesi ve bunların tam tersinin de geçerli olması. Üzerine “ünlülük” eklendiğinde kusursuz bir kombinasyon oluşması ve sorgulanmaya neredeyse kapalı olması.

“Ünlü” ve sözde “çirkin” birleşiminde ise, ne vahşi linçlere maruz kalındığını bu ülkede örnekleriyle hatırlarız. “Güzellik ve çirkinlik” üzerinden zorbalıklar alır başını gider. Estetik operasyon, anti-aging ve anti-depresan harcamaları artar, bunların yarattığı trilyon dolarlık sektörler krallığını sürdürmeye devam eder. Gelin bu yazıda olumsuz beden algısının yarattığı sonuçlara bilimsel bir gözle bakalım.

Sosyal medyanın, sosyal bağlılık gibi çeşitli olumlu faydalarının yanı sıra yalnızlık, dürtüsellik ve negatif kıyaslama gibi olumsuz yanları da bulunur. Bunların insan psikolojisinde yarattığı sonuçlar, bilim dünyasında son zamanlarda üzerinde en fazla çalışılan konulardır. Olumsuz beden algısı olarak tanımladığımız “body shaming” konusu bunların başında gelir. Beden memnuniyetsizliği, kişinin gerçek bedeni ile ideal beden algısı arasında yarattığı farktan kaynaklanır. Depresyon ve anksiyete başta olmak üzere yıpratıcı sonuçları vardır.

Elbette bu acımasız sistemin merkezinde kadınlar yer alır. Medya, kadınlara ulaşılması zor güzellik idealleri sunarak beden memnuniyetsizliğini artıran acımasız bir kaynak görevi görür her zaman. Sosyokültürel teori, medyanın bu idealleri teşvik ettiğini ve kadınların bunları içselleştirerek kendilerini başkalarıyla kıyasladığını, kadın bedeninin bir nesne olarak değerlendirildiğini ve bunun kadınlarda beden/görünüm kaygısını artırdığını söyler. Üstelik bundan kimsenin şikâyeti yoktur. Hem kadınlar hem de erkekler bu ilkel zihniyeti benimsemiş ve acımasızca dozunu artırmıştır. Geleneksel medyanın yarattığı bu kültürün üzerine sosyal medya bin katını eklemiştir.