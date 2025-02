Beden Algısı, Başarı ve İlkel Zihin

- Sosyal medyada başkalarıyla bağlantı kurma hızı ve kolaylığı arttıkça, kendini başkalarıyla kıyaslama davranışı daha az çabayla ve daha sık gerçekleşir. Bu nedenle sosyal medya kullanımını süre ve takip edilen içeriklerin niteliğine göre sınırlandırmak önerilir.

- Genç yaştaki bireylerin, olumsuz beden algısı ve yarattığı sonuçlar hakkında bilinçlendirilmesi önemlidir. Özellikle kız çocukları için tehlike büyüktür. Genç yaşlarda kendini diğerleriyle kıyaslama dürtüsü baskındır. Kişiler kendilerini benzer veya yakın buldukları kişilerle daha fazla karşılaştırır. Bu, kendini değerlendirme dürtüsünü artıran bir etkendir. Akranlar ve arkadaşlar bu bakımdan çoğunlukla kıyaslama hedefi haline gelir. Sosyal ilişkiler içerisinde zorbalığa varan sonuçlardan kaçınmanın bir yolu, bunların nedenleri ve sonuçları hakkında kişilerin bilinçlenmesidir.

- Bilinçlendirme çabalarının önemli bir kısmı dijital okuryazarlıkla ilgilidir. Online platformlarda karşılaşılan içeriklerin amacını, ne söylediğini ve doğruluğunu sorgulayıcı bir yaklaşımla ele almanın yolları, olumsuz beden algısı konusu üzerinden de topluma anlatılmalıdır.

Bu yazı, çözüm önerisi olabilecek adımlara bir toz zerresi kadar da olsa, katkı sunabilmek amacıyla kaleme alınmıştır. Sayımız ne kadar artarsa, o kadar başarabiliriz.

Yararlanılan Kaynaklar

* Holland, G., & Tiggemann, M. (2016). A systematic review of the impact of the use of social networking sites on body image and disordered eating outcomes. Body image, 17, 100-110.

* Fioravanti, G., Bocci Benucci, S., Ceragioli, G., & Casale, S. (2022). How the exposure to beauty ideals on social networking sites influences body image: A systematic review of experimental studies. Adolescent research review, 7(3), 419-458.

Not: Bu yazıda yararlanılan kaynaklardaki veriler derlenerek aktarılmıştır. Verilerin kaynağına ilişkin detaylı bilgiler için adı geçen çalışmalar incelenebilir.

X

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio