Bayvera'dan Çıkıp Dünyaya Yayılan Coşku, Eğlence ve Lezzet Dolu Festival: Oktoberfest
Sonbahar yavaş yavaş geliyor ve sonbahar denince ilk olarak Oktoberfest moduna giriş yapılır! Bayvera'dan tüm dünyaya yayılan bu eğlence ve lezzet dolu festivale aşina olmayanlar için, başlamasına sayılı günler de kalmışken güzelce bir özet geçelim istedik:
Bu festivalin temelinde aşk var aşk!
Adı "Oktoberfest" ama kendisi Eylül'de
Geleneksel kıyafetler Almanların olmazsa olmazı: Lederhosen ve Dirndl
Festivali festival yapan yiyecekler: Pretzel (dev simit), Weisswurst (beyaz sosis), Hendl (tavuk) ve Obatzda (peynir ezmesi)
Festival o kadar meşhur oldu ki benzerleri başka ülkelerde de düzenleniyor
Canı çekip de gitmek isteyenlere fırsat: İstanbul'da yılın en coşkulu ve eğlence dolu festivali İstanbul Oktoberfest 27-28 Eylül'de Life Park'ta!
Şehrin en büyük Oktoberfest'i, Wonder Wheel Agency organizasyonuyla 27-28 Eylül tarihlerinde yemyeşil atmosferi ile Life Park'ta kapılarını açıyor. Tüm renklerin bir arada olduğu dev bir eğlence parkuru olan İstanbul Oktoberfest, iki gün boyunca oyun alanları, birbirinden çeşitli aktiviteler, stantlar, farklı lezzetler ve müzik dolu anlarla katılımcılarını ağırlayacak.
Gripin, Adamlar, Yüksek Sadakat, Dedublüman, Sattas, Nova Norda, Can Gox gibi Türkiye'nin sevilen sanatçıları festival sahnesinde olacak. Yakında açıklanacak sürpriz sanatçılarla birlikte festivalin ritmi iki gün boyunca hiç düşmeyecek.
