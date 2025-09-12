onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Bayvera'dan Çıkıp Dünyaya Yayılan Coşku, Eğlence ve Lezzet Dolu Festival: Oktoberfest

Bayvera'dan Çıkıp Dünyaya Yayılan Coşku, Eğlence ve Lezzet Dolu Festival: Oktoberfest

yuzdeyuzmuzik
yuzdeyuzmuzik - Onedio Üyesi
12.09.2025 - 14:21

Sonbahar yavaş yavaş geliyor ve sonbahar denince ilk olarak Oktoberfest moduna giriş yapılır! Bayvera'dan tüm dünyaya yayılan bu eğlence ve lezzet dolu festivale aşina olmayanlar için, başlamasına sayılı günler de kalmışken güzelce bir özet geçelim istedik:

Bu festivalin temelinde aşk var aşk!

Bu festivalin temelinde aşk var aşk!

Her şey 1810'da başladı: Bavyera Veliaht Prensi Ludwig (sonradan Kral I. Ludwig olacak) ve Prenses Therese von Sachsen-Hildburghausen'ın düğününü kutlamak için Münih'te bir festival düzenlendi. At yarışları, yemekler, eğlence gırla... Anlatılanlara göre düğün o kadar güzelmiş ki 'seneye yine toplanalım ya eğlenmeye doyamadık' demişler ve festival her yıl tekrarlanmaya başlamış. Bugüne kadar devam ettiğine göre gerçekten çok eğlenmiş olmalılar. Oktoberfest bugün hala 'Theresienwiese' (Therese'nin Çayırı) adlı alanda yapılıyor.

Adı "Oktoberfest" ama kendisi Eylül'de

Adı "Oktoberfest" ama kendisi Eylül'de

Festivalin ismi 'Ekim Festivali' ama genelde Eylül sonlarından Ekim başına kadar sürüyor. Nedeni de sadece daha güzel havalarda olsun diye. İlk festival Ekim'de başlamış, “Eğlendik iyi güzel de üşüdük ya, şunu biraz erkene çekelim” demişler ve zamanla Eylül'e kaymış.

Geleneksel kıyafetler Almanların olmazsa olmazı: Lederhosen ve Dirndl

Geleneksel kıyafetler Almanların olmazsa olmazı: Lederhosen ve Dirndl

Erkekler için deri pantolon (Lederhosen), kadınlar içinse etekli elbise (Dirndl). Kıyafet zorunluluğu yok ama bu kıyafetler havaya girerek Oktoberfest'in tadını ekstra çıkarmanızı sağlıyor elbette. Bu arada dirndl'in fiyongu bağlı olduğu yere göre ilişki durumunu belli eder: Sağdaysa evli, soldaysa bekar. Hani giderseniz aklınızda olsun.

Festivali festival yapan yiyecekler: Pretzel (dev simit), Weisswurst (beyaz sosis), Hendl (tavuk) ve Obatzda (peynir ezmesi)

Festivali festival yapan yiyecekler: Pretzel (dev simit), Weisswurst (beyaz sosis), Hendl (tavuk) ve Obatzda (peynir ezmesi)

Kalori hesabı yapıyorsanız bu festivalden uzak durun çünkü bir günde 500 bin tavuk yenen bir festivalden bahsediyoruz. Bunların yanında hardallı mayonezli patates salataları, lahana turşuları, patates köfteleri derken Bavyera'nın mutfağına dair ne varsa festivalde katılımcılara sunuluyor. Ve ondan bahsetmezsek olmaz: Lebkuchen, yani Alman tipi zencefilli kurabiye. Büyüklü küçüklü ebatlarda mutlaka kalp şeklinde renkli kurabiyeler hem hediyelik olarak hem de aksesuar olarak tercih ediliyor. İster hatıra olarak sakla, ister ye.

Festival o kadar meşhur oldu ki benzerleri başka ülkelerde de düzenleniyor

Festival o kadar meşhur oldu ki benzerleri başka ülkelerde de düzenleniyor

Oktoberfest artık sadece Münih'in tekelinde değil, festival dünyanın dört bir yanına yayılmış bir eğlence fenomenine dönüştü. Brezilya'dan Kanada'ya, Avustralya'dan İngiltere'ye birebir benzer festivaller var, hatta Almanya'daki festival bittiğinde Barcelona ve Viyana gibi Avrupa şehirlerinde bile uzatmalı kutlamalara devam eden avrupa şehirleri de var. Eğlence dünyanın küresel dili gerçekten de.

Canı çekip de gitmek isteyenlere fırsat: İstanbul'da yılın en coşkulu ve eğlence dolu festivali İstanbul Oktoberfest 27-28 Eylül'de Life Park'ta!

Şehrin en büyük Oktoberfest'i, Wonder Wheel Agency organizasyonuyla 27-28 Eylül tarihlerinde yemyeşil atmosferi ile Life Park'ta kapılarını açıyor. Tüm renklerin bir arada olduğu dev bir eğlence parkuru olan İstanbul Oktoberfest, iki gün boyunca oyun alanları, birbirinden çeşitli aktiviteler, stantlar, farklı lezzetler ve müzik dolu anlarla katılımcılarını ağırlayacak. 

Gripin, Adamlar, Yüksek Sadakat, Dedublüman, Sattas, Nova Norda, Can Gox gibi Türkiye'nin sevilen sanatçıları festival sahnesinde olacak. Yakında açıklanacak sürpriz sanatçılarla birlikte festivalin ritmi iki gün boyunca hiç düşmeyecek.

İstanbul Oktoberfest’te oyun alanları ve meydan oyunları sayesinde katılımcılar, her adımda yeni bir deneyimin heyecanını yaşayacak. Fırından yeni çıkmış çıtır pretzeller, geleneksel Bavyera lezzetleri ve birbirinden özgün yemek stantları ile damakların şenleneceği etkinlikte ayrıca yerel markalarla dolu market alanında katılımcıların benzersiz ürünleri keşfetme şansı olacak. 

Festivalin ışıkları, bayrakları ve coşkulu kalabalığı arasında, dostlarınızla geçireceğiniz bu keyifli anlar, yaz bitiminde size enerji depolayacak.

Bu deneyimin bir parçası olmak için; 

Biletler: https://biletinial.com/tr-tr/muzik/yuzdeyuzmuzik-istanbul-oktoberfest-iki-bin-yirmi-bes

Instagram: https://www.instagram.com/istanbul.oktoberfest

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
yuzdeyuzmuzik
yuzdeyuzmuzik
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark