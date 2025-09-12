Bayvera'dan Çıkıp Dünyaya Yayılan Coşku, Eğlence ve Lezzet Dolu Festival: Oktoberfest

Şehrin en büyük Oktoberfest'i, Wonder Wheel Agency organizasyonuyla 27-28 Eylül tarihlerinde yemyeşil atmosferi ile Life Park'ta kapılarını açıyor. Tüm renklerin bir arada olduğu dev bir eğlence parkuru olan İstanbul Oktoberfest, iki gün boyunca oyun alanları, birbirinden çeşitli aktiviteler, stantlar, farklı lezzetler ve müzik dolu anlarla katılımcılarını ağırlayacak.

Gripin, Adamlar, Yüksek Sadakat, Dedublüman, Sattas, Nova Norda, Can Gox gibi Türkiye'nin sevilen sanatçıları festival sahnesinde olacak. Yakında açıklanacak sürpriz sanatçılarla birlikte festivalin ritmi iki gün boyunca hiç düşmeyecek.