Başakşehir - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Başakşehir - Galatasaray Hangi Kanalda?

Süper Lig’e 7’de 7 ile başlayan Galatasaray, Beşiktaş derbisindeki beraberliğin ardından yeni bir seri peşinde. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise evinde puan almanın hesaplarını yapıyor. Taraftarların merak ettiği karşılaşmanın tarihi, saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’leri belli oldu. İşte detaylar...