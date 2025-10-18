onedio
Başakşehir - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Başakşehir - Galatasaray Hangi Kanalda?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.10.2025 - 15:38

Süper Lig’e 7’de 7 ile başlayan Galatasaray, Beşiktaş derbisindeki beraberliğin ardından yeni bir seri peşinde. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise evinde puan almanın hesaplarını yapıyor. Taraftarların merak ettiği karşılaşmanın tarihi, saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’leri belli oldu. İşte detaylar...

Başakşehir - Galatasaray Maçı Ne Zaman?

Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Başakşehir - Galatasaray mücadelesi, 18 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek.

Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak.

Başakşehir - Galatasaray Maçı Saat Kaçta?

Kritik mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. VAR hakemi olarak ise Sarper Barış Saka görev yapacak. İki takımın da yüksek tempolu bir oyun sergilemesi bekleniyor.

Başakşehir - Galatasaray Hangi Kanalda?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Başakşehir - Galatasaray Muhtemel 11’ler

  • Başakşehir: Muhammed, Berat, Ba, Opoku, Kaluzinski, Ömer Ali, Crespo, Harit, Operi, Shomurodov, Da Costa

  • Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Torreira, Barış Alper, Leroy Sane, Yunus Akgün, Icardi

