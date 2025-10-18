Beşiktaş - Gençlerbirliği Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Beşiktaş - Gençlerbirliği Hangi Kanalda?
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Milli aradan dönen siyah-beyazlılar, evinde hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Peki BJK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş - Gençlerbirliği Maçı Ne Zaman?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş - Gençlerbirliği Maçı Saat Kaçta?
Beşiktaş - Gençlerbirliği Hangi Kanalda?
Beşiktaş - Gençlerbirliği Muhtemel 11’ler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın