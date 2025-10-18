onedio
Beşiktaş - Gençlerbirliği Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Beşiktaş - Gençlerbirliği Hangi Kanalda?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.10.2025 - 14:58

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Milli aradan dönen siyah-beyazlılar, evinde hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Peki BJK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

Beşiktaş - Gençlerbirliği Maçı Ne Zaman?

İki takım 18 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, milli ara öncesi derbide Galatasaray’dan aldığı beraberliğin ardından taraftarı önünde yeni bir galibiyet hedefliyor.

Beşiktaş - Gençlerbirliği Maçı Saat Kaçta?

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak.

Maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Beşiktaş - Gençlerbirliği Hangi Kanalda?

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı, futbolseverlerle beIN Sports 2 ekranlarında buluşacak.

Beşiktaş - Gençlerbirliği Muhtemel 11’ler

  • Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cerny, Rafa, Cengiz Ünder, Abraham

  • Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Thalisson, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun, Göktan Gürpüz, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Metehan Mimaroğlu, Niang

