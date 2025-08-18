Banu Kırbağ Kimdir? Türk Halk Müziği Sanatçısı Banu Kırbağ Neden Vefat Etti?

Banu Kırbağ, ilk Türk kadın aranjördür. Aynı zamanda ses sanatçısı ve bestecidir. Kırbağ, müzik kariyerine 1969'da lise yıllarında solist olarak başladı. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda şan ve solfej eğitimi alan ünlü isim, 1970'lerde ise pop müziğe adım attı.

Kırbağ, Zafer Dilek ve kardeşi Hülya Kırbağ ile kurduğu üçlüyle dört 45'lik ve bir albüm yayımladı. 1978'de 'Ölsem de Bir Kalsam da Bir' ve 'Unutulur' parçalarını solo olarak piyasaya sundu.

Banu Kırbağ, 1984'te 'Anlatamıyorum' albümünde Orhan Veli ve Ümit Yaşar Oğuzcan gibi şairlerin şiirlerini besteleyerek Türkiye'nin ilk kadın aranjörü oldu. 1991 yılında TRT tarafından Zerrin Özer’in seslendirdiği 'Bırak Ellerimi' ile yılın en iyi bestesi dalında birinciliğe layık görüldü.

Banu Kırbağ Kaç Yaşında?

1951 yılında dünyaya gelen Banu Kırbağ, 74 yaşında hayatını kaybetti.