Banu Kırbağ Kimdir? Türk Halk Müziği Sanatçısı Banu Kırbağ Neden Vefat Etti?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.08.2025 - 13:35

Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Banu Kırbağ, 74 yaşında vefat etti. Kırbağ, ses sanatçısı, besteci ve aranjör olarak müzik dünyamıza büyük katkılarda bulunmuştu. Ünlü isim, ayrıca Türkiye'nin ilk kadın aranjörü olarak da tanındı. 

Kırbağ'ın vefatı müzik dünyasında geniş yankı buldu. 

Peki Banu Kırbağ kimdir, neden vefat etti?

Banu Kırbağ Kimdir?

Banu Kırbağ, ilk Türk kadın aranjördür. Aynı zamanda ses sanatçısı ve bestecidir. Kırbağ, müzik kariyerine 1969'da lise yıllarında solist olarak başladı. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda şan ve solfej eğitimi alan ünlü isim, 1970'lerde ise pop müziğe adım attı. 

Kırbağ, Zafer Dilek ve kardeşi Hülya Kırbağ ile kurduğu üçlüyle dört 45'lik ve bir albüm yayımladı. 1978'de 'Ölsem de Bir Kalsam da Bir' ve 'Unutulur' parçalarını solo olarak piyasaya sundu.

Banu Kırbağ, 1984'te 'Anlatamıyorum' albümünde Orhan Veli ve Ümit Yaşar Oğuzcan gibi şairlerin şiirlerini besteleyerek Türkiye'nin ilk kadın aranjörü oldu. 1991 yılında TRT tarafından Zerrin Özer’in seslendirdiği 'Bırak Ellerimi' ile yılın en iyi bestesi dalında birinciliğe layık görüldü. 

Banu Kırbağ Kaç Yaşında?

1951 yılında dünyaya gelen Banu Kırbağ, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Banu Kırbağ Neden Vefat Etti?

Banu Kırbağ, 18 Ağustos'ta hayatını kaybetti. 74 yaşında yaşamını yitiren şarkıcının vefatını, MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) Başkanı Recep Ergül duyurdu.

Ergül; 'Güne üzücü bir haberle başladık. MESAM üyemiz ve uzun yıllar denetleme kurulu üyesi olarak kurumumuza hizmetlerde bulunmuş sanatçı Banu Kırbağ, hayatını kaybetti. Ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Kırbağ'ın vefat nedeni ise açıklanmadı.

