Banu Kırbağ Kimdir? Türk Halk Müziği Sanatçısı Banu Kırbağ Neden Vefat Etti?
Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Banu Kırbağ, 74 yaşında vefat etti. Kırbağ, ses sanatçısı, besteci ve aranjör olarak müzik dünyamıza büyük katkılarda bulunmuştu. Ünlü isim, ayrıca Türkiye'nin ilk kadın aranjörü olarak da tanındı.
Kırbağ'ın vefatı müzik dünyasında geniş yankı buldu.
Peki Banu Kırbağ kimdir, neden vefat etti?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Banu Kırbağ Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Banu Kırbağ Neden Vefat Etti?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın