Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 11 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 11 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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Bu içerik 27.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Estee Lauder Nemlendirici Krem - Revitalizing Supreme+ Çok Amaçlı Yaşlanma Karşıtı 30ml
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2. Bargello 709 Erkek Parfüm Oriental 50 Ml Edp
3. L'Oréal Paris Revitalift Lazer X3 Yoğun Yaşlanma Karşıtı Gündüz Bakım Kremi
4. Victoria's Secret Midnight Bloom-Bare Vanilla-Velvet Petals Vücut Spreyi Üçlü Set
5. Nyx Utopia Göz Far Paleti Ultimate Shadow Pallette
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6. NIVEA Men Erkek Sprey Deodorant Cool Kick Fresh
7. Le Petit Marseillais Pamuk Sütü Sıvı Sabun
8. Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı
9. L'Oréal Paris Excellence Creme Saç Boyası - 7.1 Kumral Küllü
10. URBAN Care Style Guide Doğal ve Mat Görünüm Sağlayan Esnek Tutuşlu Wax 100 ml- Vegan
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11. Nascita Pro Üç Boyutlu Saç Fırçası
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