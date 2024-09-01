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Kozmetik , Hediye
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 10:31

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 11 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 11 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 27.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Estee Lauder Nemlendirici Krem - Revitalizing Supreme+ Çok Amaçlı Yaşlanma Karşıtı 30ml

1. Estee Lauder Nemlendirici Krem - Revitalizing Supreme+ Çok Amaçlı Yaşlanma Karşıtı 30ml

Bu çok amaçlı yaşlanma karşıtı krem, cildi derinlemesine nemlendirirken genç ve canlı bir görünüm sağlar. Hafif yapısı sayesinde ciltte yağlı bir his bırakmaz. Gündüz ve gece kullanıma uygun formülüyle her an yanınızda!

Burada.

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2. Bargello 709 Erkek Parfüm Oriental 50 Ml Edp

2. Bargello 709 Erkek Parfüm Oriental 50 Ml Edp

Doğunun gizemli baharatları ve odunsu notalarıyla harmanlanmış bu parfüm, kalıcı etkisiyle dikkat çeker. Hem günlük kullanıma hem de özel günlere uyum sağlar. Zarif ve çekici kokusuyla fark yaratmak isteyenler için ideal!

Burada.

Hepsiburada

3. L'Oréal Paris Revitalift Lazer X3 Yoğun Yaşlanma Karşıtı Gündüz Bakım Kremi

3. L'Oréal Paris Revitalift Lazer X3 Yoğun Yaşlanma Karşıtı Gündüz Bakım Kremi

Yoğun bakım sağlayan bu krem, yaşlanma belirtilerine karşı savaşırken cildinize pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Lazer etkisiyle cildinize taze bir ışıltı katar. Düzenli kullanımda daha sıkı ve genç bir cilt vaat eder!

Burada.

Hepsiburada

4. Victoria's Secret Midnight Bloom-Bare Vanilla-Velvet Petals Vücut Spreyi Üçlü Set

4. Victoria's Secret Midnight Bloom-Bare Vanilla-Velvet Petals Vücut Spreyi Üçlü Set

Her anınıza ferahlık katacak bu üçlü set, farklı kokularla gün boyu tazelenmenizi sağlar. Her biri eşsiz olan bu vücut spreyleri, cildinizde kalıcı bir etki bırakır. Kendinizi şımartmak için ideal bir tercih!

Burada.

Hepsiburada

5. Nyx Utopia Göz Far Paleti Ultimate Shadow Pallette

5. Nyx Utopia Göz Far Paleti Ultimate Shadow Pallette

Renklerin büyüleyici dünyasına adım atın! Bu palet, mat ve ışıltılı tonlarla hayal gücünüzü sınırsızca kullanmanıza olanak tanır. Makyajınızla fark yaratmak için mükemmel bir seçenek!

Burada.

Hepsiburada
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6. NIVEA Men Erkek Sprey Deodorant Cool Kick Fresh

6. NIVEA Men Erkek Sprey Deodorant Cool Kick Fresh

Ferahlatıcı etkisiyle ter kokusuna karşı etkili bir koruma sunar. Gün boyu süren tazelik hissiyle kendinizi daima enerjik hissedersiniz. Hareketli günlerinizin vazgeçilmezi olacak!

Burada.

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7. Le Petit Marseillais Pamuk Sütü Sıvı Sabun

7. Le Petit Marseillais Pamuk Sütü Sıvı Sabun

Ellerinize yumuşaklık ve ferahlık getiren bu sıvı sabun, nazik formülüyle cildinizi temizler. Pamuk sütü özüyle zenginleştirilmiş bu sabun, ellerinizi yıkarken cildinizin nem dengesini korur. Gün boyu yumuşacık ve temiz hissetmek için ideal!

Burada.

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8. Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

8. Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Evde kolayca kullanılabilen bu cihaz, IPL teknolojisi ile tüylerden uzun süreli kurtulma imkanı sunar. Hassas bölgeler dahil tüm vücut için uygundur. Pürüzsüz bir cilt için profesyonel sonuçlar!

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9. L'Oréal Paris Excellence Creme Saç Boyası - 7.1 Kumral Küllü

9. L'Oréal Paris Excellence Creme Saç Boyası - 7.1 Kumral Küllü

Saçlarınızda doğal bir dönüşüm yaratmak için mükemmel bir seçenek! Zengin ve uzun süre kalıcı renkleriyle saçlarınıza ışıltı katar. Besleyici formülü sayesinde saçlarınız boyama işlemi sırasında korunur ve güçlenir.

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10. URBAN Care Style Guide Doğal ve Mat Görünüm Sağlayan Esnek Tutuşlu Wax 100 ml- Vegan

10. URBAN Care Style Guide Doğal ve Mat Görünüm Sağlayan Esnek Tutuşlu Wax 100 ml- Vegan

Saçlarınızda doğal ve mat bir görünüm elde etmek için ideal bir wax! Esnek tutuşu sayesinde saç şekillendirmenizi kolaylaştırır. Vegan formülü ile çevre dostu bir stil yaratın!

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11. Nascita Pro Üç Boyutlu Saç Fırçası

11. Nascita Pro Üç Boyutlu Saç Fırçası

Saçlarınızı kolayca açarak mükemmel bir şekil vermenizi sağlayan bu fırça, ergonomik tasarımı ile pratik bir kullanım sunar. Farklı boyutlardaki dişleri sayesinde saçlarınıza zarar vermeden tarama imkanı sağlar. Her saç tipine uygun ve vazgeçilmez bir güzellik aracı!

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