Bahisçi Hakemler Listesindeki Yunus Dursun'un Hatayspor-Boluspor Maçındaki Kararı Gündem Oldu

Türk futboluna bomba gibi düşen bahisçi hakemler skandalında her geçen dakika yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bahis hesabı olduğu ve oynadığı için PFDK’ya sevk edilen hakemlerden Yunus Dursun’un geçtiğimiz ay oynanan Hatayspor - Boluspor maçının son dakikalarında verdiği tartışmalı karar sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.
İşte Yunus Dursun'un yönettiği maçtan tartışma yaratan pozisyonun görüntüleri...
PFDK'ya sevk edilen hakem Yunus Dursun'un tartışmalara neden olan kararının olduğu pozisyon yeniden gündemde!
