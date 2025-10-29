onedio
Bahisçi Hakemler Listesindeki Yunus Dursun'un Hatayspor-Boluspor Maçındaki Kararı Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
29.10.2025 - 12:08

Türk futboluna bomba gibi düşen bahisçi hakemler skandalında her geçen dakika yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bahis hesabı olduğu ve oynadığı için PFDK’ya sevk edilen hakemlerden Yunus Dursun’un geçtiğimiz ay oynanan Hatayspor - Boluspor maçının son dakikalarında verdiği tartışmalı karar sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

İşte Yunus Dursun'un yönettiği maçtan tartışma yaratan pozisyonun görüntüleri...

PFDK'ya sevk edilen hakem Yunus Dursun'un tartışmalara neden olan kararının olduğu pozisyon yeniden gündemde!

Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başlattığı 'Bahisçi Hakemler' operasyonunda bahis hesabı olduğu için PFDK'ya sevk edilen 152 hakemden biri olan Yunus Dursun'un geçtiğimiz ay oynanan Hatayspor - Boluspor maçının son dakikalarında verdiği karar sosyal medyada yeniden gündem oldu. Hatayspor, karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından pozisyonun görselini 'Yorumsuz' mesajıyla paylaşmıştı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
