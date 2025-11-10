Bahis Oynayan Futbolcular: PFDK'ya Sevk Edilen 1024 Futbolcunun İsimleri

Hukukçu Enes Şimşek, 57. maddeden sevkin 3 ay ile 1 yıl arasında men cezasını öngördüğünü açıkladı. Şimşek, “Cezalar oynadığı bahis yoğunluğuna göre belirlenecek. 5 yıl içerisinde 2-3 defa bahis oynayan futbolcu 3 ay, daha düzenli olan ve yüksek miktarda bahis oynayan futbolcuların ise daha yüksek ceza alması söz konusu. Yurt dışı bir maça dahi oynamış olsa sevkine sebep olabilir. Eğer futbolcu kendi oynadığı bir müsabakaya oynamışsa 56 madde ile daha ağır cezayla karşı karşıya kalır. Eğer müsabaka sonucu etkilediği tespit edilirse futbol men, teşebbüs aşamasında kalırsa 1 yıl ile 3 yıl arasında men cezası öngörülüyor' açıklamasında bulundu.