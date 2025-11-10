onedio
Bahis Oynayan Futbolcular: PFDK'ya Sevk Edilen 1024 Futbolcunun İsimleri

Bahis Oynayan Futbolcular: PFDK'ya Sevk Edilen 1024 Futbolcunun İsimleri

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.11.2025 - 20:11

TFF, 1024 futbolcunun bahis oynadıkları iddiasıyla PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Metehan Baltacı, Eren Elmalı gibi dört büyüklerde yer alan isimlerin de yer aldığı 1024 kişilik listede hangi futbolcuların olduğu merak edildi.

Bahis oynayan futbolcular kimler, hangi futbolcular bahis oynuyor, 1024 futbolcu hangileri?

İşte, detaylar...

Bahis Oynayan Futbolcular Hangileri? PFDK'ya Sevk Edilen, Bahis Oynayan 1024 Futbolcu

Süper Lig'den Bahis Oynadığı İçin PFDK'ya Sevk Edilen 27 Futbolcu

Beşiktaş: Necip Uysal, Ersin Destanoğlu

Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt.

Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak

Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı

Göztepe: Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız.

Gaziantep FK: Taha Güneş, Nazım Sangare

Antalyaspor: Kerem Kayaarası

Eyüpspor: Arda Türköz

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar

Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci.

Samsunspor: Celil Yüksel

Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu. 

Bahis Oynayan 1024 Futbolcu

Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Bahis Oynayan Futbolculara Ne Olacak? Bahis Oynayan Futbolcular Ne Ceza Alacak?

Hukukçu Enes Şimşek, 57. maddeden sevkin 3 ay ile 1 yıl arasında men cezasını öngördüğünü açıkladı. Şimşek, “Cezalar oynadığı bahis yoğunluğuna göre belirlenecek. 5 yıl içerisinde 2-3 defa bahis oynayan futbolcu 3 ay, daha düzenli olan ve yüksek miktarda bahis oynayan futbolcuların ise daha yüksek ceza alması söz konusu. Yurt dışı bir maça dahi oynamış olsa sevkine sebep olabilir. Eğer futbolcu kendi oynadığı bir müsabakaya oynamışsa 56 madde ile daha ağır cezayla karşı karşıya kalır. Eğer müsabaka sonucu etkilediği tespit edilirse futbol men, teşebbüs aşamasında kalırsa 1 yıl ile 3 yıl arasında men cezası öngörülüyor' açıklamasında bulundu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
