Bahis Oynayan Futbolcular: PFDK'ya Sevk Edilen 1024 Futbolcunun İsimleri
TFF, 1024 futbolcunun bahis oynadıkları iddiasıyla PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Metehan Baltacı, Eren Elmalı gibi dört büyüklerde yer alan isimlerin de yer aldığı 1024 kişilik listede hangi futbolcuların olduğu merak edildi.
Bahis oynayan futbolcular kimler, hangi futbolcular bahis oynuyor, 1024 futbolcu hangileri?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bahis Oynayan Futbolcular Hangileri? PFDK'ya Sevk Edilen, Bahis Oynayan 1024 Futbolcu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bahis Oynayan Futbolculara Ne Olacak? Bahis Oynayan Futbolcular Ne Ceza Alacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın